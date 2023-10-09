Лавров: кровопролитный конфликт Палестины и Израиля нужно остановить

Опубликовано: 15:29, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия призывает к прекращению кровопролития в рамках палестино-израильского конфликта. Должна быть обеспечена безопасность всех стран региона, в том числе Государства Палестина.

Кровопролитие на Ближнем Востоке, в котором страдают и мирные жители, необходимо остановить, заявил на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом глава российского МИД Сергей Лавров.

По мнению министра, вклад в разрешение конфликта между Израилем и Палестиной могут внести и Россия, и члены ЛАГ, и другие страны мира.

"Мы готовы это делать вместе с вами и вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех без исключения стран региона, включая Государство Палестина, создание которого требует <...> решение Совета Безопасности [ООН]"

– Лавров

Глава МИД РФ подчеркнул, что конфликт, в ходе которого жертвами становятся мирные жители, как израильтяне, так и палестинцы, нужно срочно остановить, при этом важно "уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения".

Министр отметил, что на Западе также осуждают нападение на Израиль, в связи с этим Москва ожидает, что западный мир также выступит с призывом к остановке боевых действий.

"Что касается посреднических усилий, то, прежде всего, сами стороны должны прекратить боевые действия. Все остальное может решаться уже затем в нормальной, невоенной обстановке"

– Лавров