Израиль установил полную блокаду сектора Газа

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В Минобороны Израиля сообщили о полной блокаде сектора Газа. Там заявили, в регионе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. В субботу ХАМАС атаковал Израиль.

Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что отдал приказ военным страны о начале полной блокаде сектора Газа.

"Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто"

- Йоав Галант

Он заявил, что израильская армия отвечает соответствующе, так как действует с «людьми-животными».

Помимо этого, пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль может провести наземную операцию в секторе Газа, несмотря на наличие гражданских лиц.

Он отметил, что рассматриваются различные варианты вплоть до «вторжения». При этом, он напомнил, что в Газе проживает множество мирных жителей.

Нападение ХАМАС на Израиль

Напомним, 7 октября территории Израиля подверглись обстрелу со стороны сектора Газа. В ХАМАС заявили, что проводят операцию «Потоп Аль-Аксы».

В ответ власти Израиля заявили о начале операции под названием «Железные мечи». ЦАХАЛ объявил о «состоянии готовности к войне». В стране начался массовый сбор резервистов, в ходе которого было собрано свыше 300 тыс человек.

Жертвами атаки ХАМАС стали более 700 человек, еще 2,3 тыс мирных жителей получили ранения.

ХАМАС остался без поддержки

Приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на отсутствие у ХАМАС практической поддержки со стороны "Хезболлы" и Ирана, что делает нынешнюю войну скоротечной и предсказуемой.

"На мой взгляд, период активных боевых действий не будет долгим, потому что не произошло присоединения к вооруженному конфликту ряда политических игроков. Например, ливанская "Хезболла", которая считается прокси-силами Ирана в регионе, передала Ливану свои заверения, что не будет присоединяться к эскалации, пока не произойдет нападения на территорию Ливана или как-то не будут задеты интересы Ливана. Что не менее важно, Иран не предпринимает практических шагов. Вчера сообщалось, что президент Эбрахим Раиси позвонил главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хания и выразил поддержку палестинцам, но иранские войска в происходящем не задействованы", - пояснил он.

"Кроме того, ситуация на Западном берегу реки Иордан относительно спокойная, так как Палестинская национальная автономия во главе с Махмудом Аббасом придерживается определенного нейтралитета. Получается, что остаются только ХАМАС и запрещенная в России группировка "Исламский джихад", которым не хватит сил противостоять израильской армии, призвавшей, по сообщениям, за 48 часов 300 тыс резервистов. Поэтому, я думаю, в ближайшие 1,5-2 недели максимум все закончится. Мы видим, что с обеих сторон очень большие потери, в том числе среди мирного населения, каких не бывало со времен ливанской войны 2006 года, когда армия обороны Израиля воевала против ливанской "Хезболлы", а блокада сектора Газа вызовет гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Мурад Садыгзаде.

"Если говорить о международной реакции, то арабские страны прибегли к нейтралитету. ОАЭ даже осудили ХАМАС, сказали, что это террористический акт против мирного населения – еще более произральская позиция, чем ожидалось, поскольку от Эмиратов ждали все-таки нейтралитета. Саудовская Аравия и Турция призвали к миру все стороны, а Иран поддержал ХАМАС на словах, но и только. В итоге проблема оказалась в руках самих палестинцев, только они сами смогут себя спасти, потому что внешние участники отказались воевать с Израилем. Никакой арабской солидарности с палестинцами уже не осталось, по крайней мере, на уровне властей мы видим, что поддержки нет. Поэтому боевые действия будут длиться не более двух недель", - заключил востоковед.