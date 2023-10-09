Как развивается война Израиля и Палестины

Опубликовано: 10:14, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начавшаяся в субботу атака палестинских радикалов ХАМАС на территорию Израиля привела к очередному витку палестино-израильского конфликта, унесшего сотни жизней мирных жителей. Страны НАТО и ЕС осудили атаку на Израиль. Россия призвала к прекращению огня.

Более семи сотен израильтян погибли, еще более 2,2 тыс пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, сообщается, что в результате атак погибло 44 военнослужащих.

Также известно о том, что террористы захватили и продолжают удерживать около 100 граждан Израиля в заложниках.

По словам представителя палестинских радикалов, в числе захваченных в плен более 100 израильских заложников, в том числе офицеров ЦАХАЛ высокого ранга.

Напомним, что утром в субботу, 7 октября, Израиль подвергся атаке радикального палестинского движения ХАМАС. Впоследствии радикалы заявили о том, что ими было выпущено по территории Израиля более 5 тыс ракет, по данным Минобороны еврейского государства, эта цифра составила 2,2 тыс ракет. Также сообщалось, что на территорию страны проникли палестинские боевики. В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны», военная операция была названа «Железные мечи». В настоящее время израильские военные проводят операцию в Сдероте для «зачистки» города от вооруженных лиц.

Реакция международного сообщества

Страны Запада резко отрицательно отреагировали на атаку территории Израиля. В частности, США осудили обстрел территории Израиля и сообщили о намерении обеспечить Израиль всем необходимым для обороны. В ООН призвали Израиль и ХАМАС отступить «от края пропасти».

Первой ближневосточной страной осудившей атаку на еврейское государство стали Арабские Эмираты.

В свою очередь, Палестина возложила ответственность за обострение на Израиль. Эту точку зрения поддержали Иран, Катар, Ирак, Кувейт и Оман.

Президент Израиля выразил уверенность в том, что за атакой ХАМАС стоит Иран. В свою очередь, иранский лидер Эбрахим Раиси заявил, что Израиль несет ответственность за угрозу безопасности региона. Тегеран назвали атаку на Израиль «новой страницей в истории палестинского сопротивления».

МИД России, обращаясь ко всем сторонам конфликта, призвал к прекращению огня. В настоящее время российская сторона находится в контакте с Израилем, Палестиной и арабскими странами.