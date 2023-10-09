Израиль поддержит авианосец США

США направят военную поддержку в Израиль на фоне атаке ХАМАС. Вашингтон обещал поддержку еврейскому государству с воздуха и Средиземного моря.
Глава Минобороны США анонсировал отправку в Средиземное моря американского авианосца для поддержки Израиля после атаки ХАМАС.
«Мы также предприняли шаги по усилению истребительных эскадрилий F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе»
– Ллойд Ости
Он также отметил, что в состав авианосной ударной группы входят ракетный крейсер и четыре ракетных эсминца. Помимо этого, в Израиль будут направляться партии снарядов.
Кроме того, по данным источников, в Израиль направятся более двух десятков истребителей F-35 и F-15.
Напомним, что накануне президент США провел переговоры с главой израильского правительства, в ходе которых заверил, что Штаты окажут военную поддержку еврейскому государству.