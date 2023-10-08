РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Хезболла" может присоединиться к нападению на Израиль

&quot;Хезболла&quot; может присоединиться к нападению на Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Направленная против Израиля операция "Шторм Аль-Аксы" может расшириться в ближайшее время. О возможной поддержке ХАМАС заявили в "Хезболле".

Ливанская организация "Хезболла" может присоединиться к антиизраильской операции ХАМАС "Шторм Аль-Аксы". Такое заявление сделал член ее руководства Хашем Сафи ад-Дин.

По его словам, такое решение будет в итоге принято, если Тель-Авив не откажется от своих позиций.

Кроме того, представитель руководства "Хезболлы" озвучил обвинения, которые организация предъявляет к США и Израилю. Хашем Сафи ад-Дин пояснил, что речь идет о препятствовании доступа к мусульманским святыням, а также о "переходе всех границ".

Израиль объявил войну Палестине

Ранее сегодня стало известно, что накануне израильские власти ввели в действие пункт 40 Основного закона (аналог Конституции) – о решении сообщила канцелярия Биньямина Нетаньяху.

Это означает формальный переход государства в "состояние войны". Теперь Израиль формально готов проводить масштабные военные операции.

Израиль официально объявил войну Палестине

Израиль официально объявил войну Палестине

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1285 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version