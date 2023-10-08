Израиль официально объявил войну Палестине

Опубликовано: 16:00, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль ввел "пункт 40" Основного закона, который по сути означает официальное объявление войны Палестине - сектору Газа и ХАМАС.

Военно-политический кабинет Израиля одобрил введение "пункта 40" Основного закона, который означает перевод страны в "состояние войны" и подразумевает начало крупных военных операций, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет, включающий ключевых министров правительства, вчера вечером одобрил переход к состоянию войны и, соответственно, начало крупных военных операций"

- канцелярия премьер-министра Израиля

Такое решение правительство страны приняло на основании статьи 40 документа под названием "Основной закон: Правительство", определяющей правовые рамки "объявления войны или начала значительных военных действий" с одобрения кабмина. Этот закон, в Израиле заменяет Конституцию, которой у еврейского государства в общепринятом виде нет.

В город Маген на юге Израиля вошли дополнительные силы палестинских боевиков, в этом районе идут серьезные бои с применением танков, передает BBC.

ХАМАС призвал все антиизраильские силы сегодня атаковать Израиль.

"...Мы призываем членов нашего движения и наших людей на Западном берегу Иордана широко участвовать в массовых мероприятиях и посещать точки соприкосновения с оккупированной территорией, и мы призываем всех революционных борцов продолжать столкновение и нападать на оккупацию и его поселенцев"

- заявление ХАМАС

В свою очередь Армия обороны Израиля сообщает, что израильские истребители нанесли удары по трем штабам ХАМАС в секторе Газа.

"За последний час истребители ЦАХАЛ нанесли удар по трем военным штабам террористических организаций в секторе Газа. Были нанесены удары по военному штабу террористической организации ХАМАС, используемому для руководства террором, а также по военному штабу террористической организации "Исламский джихад", который использовался в ходе недавних операций, а также по еще одному военному штабу, принадлежащему этой террористической организации, который использовался ракетными войсками террористических организаций"

- заявление Армии обороны Израиля

Напомним, палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль накануне утром. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Международное сообщество осудило агрессию, Россия также призвала обе стороны к прекращению огня, потребовав у них вернуться за стол переговоров.