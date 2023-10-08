Атака на Израиль: к ХАМАС подключился "Хезболлах"

Опубликовано: 10:00, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшей ночью ливанское движение "Хезболлах" провело ракетный обстрел Израиля, поддержав ХАМАС. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы ответной операции, призвав готовиться к долгой затяжной войне.

Минувшей ночью Израиль предпринял удар по одному из районов в Ливане в ответ на ночной ракетный обстрел, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

"Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел Израиля"

- пресс-служба Армии обороны Израиля

Ливан обстрелял Израиль большим количеством ракет и снарядов, в том числе по РЛС израильской армии, нанесено "прямое поражение", отметило движение, ответственность за обстрел израильских позиций взяло на себя ливанское движение "Хезболлах".

Однако Армия Израиля была подготовлена к "вероятности таких событий" заранее. Под ее огонь попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана. Также Армия обороны Израиля нанесла удары по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения, говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в Telegram-канале.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по десяти объектам террористической организации ХАМАС. Цели были расположены в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа"

- пресс-служба Армии обороны Израиля

В результате удара были поражены штаб-квартира разведки ХАМАС, а также военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС, а также два банка, принадлежащих террористической организации ХАМАС, - добавили в армии Израиля.

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 256 человек, 1864 ранены, пишет газета Times of Israel со ссылкой на Минздрав Палестины.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия особого положения в области безопасности на всю территорию страны.

Немедленно прекратить огонь Израиль и Палестину призвали власти Китая, Австрии, правительства Бразилии, Мексики, Кубы, Венесуэлы и ЮАР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поговорил с премьером Палестины Мухаммедом Штайе и попросил его поспособствовать прекращению боевых действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с лидером Палестины Махмудом Аббасом призвал его к шагам по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

В то же время США намерены оказать поддержку Израилю в свете обострения его конфликта с Палестиной, в том числе посредством передачи актуальных разведданных, о поддержке Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта заявил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции Израиля против ХАМАС.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей"

- Биньямин Нетаньяху

По информации канцелярии премьера, кабинет министров принял несколько оперативных решений, направленных на уничтожение военного и политического потенциала ХАМАС и группировки "Исламский джихад", "чтобы свести на нет их способность и желание угрожать и причинять вред гражданам Израиля на протяжении многих лет".

Также Израиль принял решение приостановить подачу электроэнергии в сектор Газа, а также прекратить туда поставки топлива и товаров.

Напомним, палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль накануне утром. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. На стороне боевиков помимо Палестины выступили Иран, Катар и Оман.

В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тыс ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Международное сообщество осудило агрессию, Россия также призвала обе стороны к прекращению огня, потребовав у них вернуться за стол переговоров.