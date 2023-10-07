Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС

Опубликовано: 23:08, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль уничтожит ХАМАС, но война будет долгой и сложной. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Палестинские радикалы ХАМАС будут ликвидированы, заверил глава израильского правительства, отметив, что война «будет долгой и трудной». По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль сделает все для достижения этой цели.

«Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля»

– Биньямин Нетаньяху

В то же время премьер не исключил, что военная операция против палестинских радикалов будет сложной и длительной.

«Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим»

– Биньямин Нетаньяху

Палестинское радикальное движение ХАМАС атаковало Израиль утром во вторник. В результате атаки погибло, по меньшей мере, 200 и пострадало более 1000 человек. Также погибло 232 жителя Палестина, 1 697 человек ранены. Международное сообщество осудило агрессию боевиков ХАМАС. На их стороне, помимо палестинского лидера, выступили, Иран, Катар и Оман. Российская сторона призвала обе стороны к прекращению огня.