Азербайджан рядом с Израилем в трудные времена

В Азербайджане осудили атаку ХАМАС на Израиль. Рабочая группа по межпарламентским связям двух стран заявила о том, что Азербайджан находится рядом с народом Израиля в это трудное время.
Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль заявила об осуждении атаки на еврейское государство палестинской группировки ХАМАС.
«Мы решительно осуждаем сегодняшние нападения на Израиль с территории сектора Газа, которые сопровождались ракетными обстрелами, преднамеренно нацеленными на гражданские объекты, жилые районы и отдельных лиц» – Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль
Также члены рабочей группы выразили соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелали скорейшего исцеления раненым.
«В это трудное время мы находимся рядом с народом Израиля», - подчеркнуто в заявлении.