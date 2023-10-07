Азербайджан рядом с Израилем в трудные времена

Опубликовано: 21:12, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане осудили атаку ХАМАС на Израиль. Рабочая группа по межпарламентским связям двух стран заявила о том, что Азербайджан находится рядом с народом Израиля в это трудное время.

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль заявила об осуждении атаки на еврейское государство палестинской группировки ХАМАС.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние нападения на Израиль с территории сектора Газа, которые сопровождались ракетными обстрелами, преднамеренно нацеленными на гражданские объекты, жилые районы и отдельных лиц» – Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Израиль

Также члены рабочей группы выразили соболезнования семьям и родственникам погибших и пожелали скорейшего исцеления раненым.

«В это трудное время мы находимся рядом с народом Израиля», - подчеркнуто в заявлении.