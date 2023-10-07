Сектор Газа атаковал Израиль

Опубликовано: 10:28, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десятки ракет были выпущены по Израилю со стороны Сектора Газа. ЦАХАЛ сообщил о проникновении террористов из Палестины. В ответ армия Израиля нанесла удары по Газу.

Израильские СМИ сообщили утром о ракетах, которые были выпущены по Тель-Авиву и Иерусалиму со стороны Сектора Газа.

Как пишет издание Jerusalem Post, были включены сирены в Тель-Авиве, Центральном и Южном регионах страны, а также в Негеве.

В свою очередь, Times of Israel заявила, что по южным и центральным районам Израиля были нанесены ракетные удары, в результате которых десятки человек получили тяжелые ранения и еще одна женщина погибла.

На фоне ударов ЦАХАЛ сообщил о готовности к боевым действиям. Пресс-служба армии обороны отметила, что Израиль подвергся атаке со стороны Сектора Газа. Там же назвали правящую в Секторе Газа организацию ХАМАС ответственной за нападение.

В связи с атакой Сектора Газа на Израиль министр обороны этой страны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обезал провести в ближайшее время совещание с членами службы безопасности.

В то же время, по сообщениям канала "Аль-Джазира", ХАМАС объявил о начале масштабной операции против Израиля. Глава военного крыла организации Мухаммад Деф назвал выпуск ракет по Израилю началом операции "Потоп Аль-Аксы" и призвал палестинцев взять в руки оружие.

Тем временем ЦАХАЛ объявил об ответных ударах по Сектору Газа.