Израиль: Иран не сможет подорвать Ближний Восток

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что, несмотря на все попытки Тегерана не допустить установления мирных отношений Израиля с соседями, сделать это не удастся.
«Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке»
– Йоав Галант
Аналогичное заявление сделал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.
По словам премьера, Израиль, стремящийся к расширению «круга мира» на Ближнем востоке, - антипод террористическому режиму, установившемуся в Тегеране.
Резкие заявления израильских лидеров прозвучали в ответ на слова духовного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что сотрудничество в еврейским государством не несет выгод.