Израиль: Иран не сможет подорвать Ближний Восток

Опубликовано: 19:25, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Израиль будет добиваться мира для Ближнего Востока, несмотря на действия Ирана. Об этом заявили первые лица еврейского государства в полемике с духовным лидером Ирана.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что, несмотря на все попытки Тегерана не допустить установления мирных отношений Израиля с соседями, сделать это не удастся.

«Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке»

– Йоав Галант

Аналогичное заявление сделал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль, стремящийся к расширению «круга мира» на Ближнем востоке, - антипод террористическому режиму, установившемуся в Тегеране.

Резкие заявления израильских лидеров прозвучали в ответ на слова духовного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что сотрудничество в еврейским государством не несет выгод.