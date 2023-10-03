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Израиль: Иран не сможет подорвать Ближний Восток

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Израиль будет добиваться мира для Ближнего Востока, несмотря на действия Ирана. Об этом заявили первые лица еврейского государства в полемике с духовным лидером Ирана.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о том, что, несмотря на все попытки Тегерана не допустить установления мирных отношений Израиля с соседями, сделать это не удастся.

«Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке»

– Йоав Галант

Аналогичное заявление сделал и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам премьера, Израиль, стремящийся к расширению «круга мира» на Ближнем востоке, - антипод террористическому режиму, установившемуся в Тегеране.

Резкие заявления израильских лидеров прозвучали в ответ на слова духовного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что сотрудничество в еврейским государством не несет выгод.

  

 

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