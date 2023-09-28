Саудовская Аравия и Израиль приблизились к нормализации отношений

В последнее время лидеры Саудовской Аравии и Израиля всё чаще говорят о том, что отношения между двумя странами совсем скоро выйдут на новый уровень. Какова вероятность нормализации между Эр-Риядом и Тель-Авивом, кто заинтересован и кто против ”сделки века” - рассказываем в этом материале.

Текущий раунд переговоров между Эр-Риядом и Тель-Авивом, проводимый при посредничестве Вашингтона, породил множество слухов о том, что возможно в ближайшее время две ближневосточных страны оставят десятилетия неопределённости позади и установят, наконец, дипломатические отношения. На прошлой неделе в интервью Fox News наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что с каждым днем ”стороны всё ближе к нормализации”. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН сообщил, что идет финальный этап согласования мирной сделки, которая стала возможна благодаря США.

Враги или друзья?

Фактически Саудовская Аравия и Израиль никогда не были задействованы в открытом противостоянии и на протяжении 75 лет с момента создания государства Израиль в 1948 году так или иначе поддерживали связь, в основном посредством не афишируемых встреч и контактов. Публично Саудовская Аравия всегда отказывалась признать Израиль из-за его позиции по палестинскому вопросу, однако при этом королевство не стало препятствовать подписанию Авраамических соглашений между Израилем и другими странам региона, в частности, ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При чём тут США?

Отвечая на вопрос ведущего Fox News ”что необходимо для нормализации с Израилем”, наследный принц Саудовской Аравии первым пунктом назвал поддержку администрации Джо Байдена. Но при чём здесь администрация американского президента?

Дело в том, что переговоры между Израилем и Саудовской Аравией проходят при посредничестве США. Вашингтон - партнер как Тель-Авива, так и Эр-Рияда, более того, каждый американский президент, будь то демократ или республиканец, одним из важнейших пунктов в своей повестке видит нормализацию отношений Израиля с ближневосточными странами, а также урегулирование палестинского вопроса. Для нынешней администрации Джо Байдена основным преимуществом нормализации саудовско-израильских отношений станет укрепление ”ближневосточного щита” против ”иранской угрозы” и усиление позиций накануне президентских выборов 2024 года.

Несмотря на смелые заявления Биньямина Нетаньяху о приближающейся дате совершения ”квантового скачка” в сближении с Саудовской Аравией и готовности Мухаммеда бен Салмана договариваться, не всё так просто в треугольнике Израиль-Саудовская Аравия-США.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего хочет Израиль?

Для Израиля нормализация на Ближнем Востоке в целом и сближение с Саудовской Аравией в частности означает закрепление собственного статуса в регионе. Саудовская Аравия - ближневосточный тяжеловес, на которого ориентируются большинство региональных государств, поэтому мир с Эр-Риядом необходим Тель-Авиву для упрочнения своих позиций. Кроме того, Саудовская Аравия - крупнейший инвестор, и в случае установления дипломатических связей, ничто не будет мешать двусторонней экономической активности.

Помимо этого есть еще один фактор, влияющий на региональную повестку Израиля. С самых первых дней своего очередного срока в качестве премьер-министра Биньямин Нетаньяху говорил о необходимости сближения именно с Саудовской Аравией. Скорее всего, для него лично это вопрос статуса и политического наследия, которое он надеется оставить по себе, особенно на фоне внутренних противоречий в самом Израиле.

Чего хочет Саудовская Аравия?

Саудовской Аравии, в первую очередь, необходимы определенные гарантии от США. C самого создания государства Саудовская Аравия США оставались важным партнером государства в Персидском заливе, в том числе стратегическим и военным. Однако после выхода из Афганистана уверенность Эр-Рияда в том, что Вашингтон в любой момент придет на помощь, несмотря на всевозможные заверения, пошатнулась. Вот почему сейчас одним из основных условий для заключения сделки с Израилем со стороны Саудовской Аравии стало требование о новом стратегическом альянсе с США.

Второе требование Саудовской Аравии - поддержка гражданской ядерной программы и возможность обогащения урана в случае необходимости создания ядерного оружия. Такая необходимость может появиться, если вдруг Иран станет ядерной державой.

Что касается экономического партнерства с Израилем, для Саудовской Аравии в целом оно могло бы стать крайне выгодным, в том числе и в рамках инициативы наследного принца ”Видение 2030”.

Саудовская Аравия также настаивает на том, чтобы был решен палестинский вопрос, который, по словам Мухаммеда ибн Салмана, имеет большое значение для королевства в Персидском заливе.

Палестинский вопрос

Израильско-саудовское урегулирование вряд ли возможно без хотя бы частичного решения палестинского вопроса. Если Эр-Рияд пойдет на сближение с Тель-Авивом без значительных уступок в отношении Палестины, репутации Мухаммеда бен Салмана и Саудовской Аравии в целом, как хранительнице двух основных святынь всех мусульман, будет нанесен серьезный удар.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху едва ли сможет каким-то образом хотя бы обеспечить расширенные права палестинцев, в частности, на Западном берегу, поскольку в его парламентской коалиции и даже в его собственной партии Ликуд достаточно сторонников жесткой линии, которые будут против любых гарантий для Палестины.

Палестинский лидер Махмуд Аббас, скорее всего, осознает, что в нынешних условиях вопрос о создании двух государств для двух народов едва ли можно считать актуальным, учитывая нынешнюю тенденцию сближения ближневосточных государств с Израилем, которая продолжается с 2020 года (когда были заключены Авраамические соглашения). Тем не менее он будет требовать как минимум прекращения строительства новых поселений и большей автономии на Западном берегу.

Палестинский вопрос, вполне возможно, будет улажен с помощью финансовой помощи со стороны Саудовской Аравии. Сообщения о вероятном возобновлении финансирования Палестинской Автономии Эр-Риядом, которое было приостановлено в 2021 году, появились в конце лета.

Кто за и кто против

Саудовско-израильская нормализация вопрос достаточно тонкий и для населения стран, которых она касается.

Граждане Израиля, например, в целом не против нормализации с очередной ближневосточной страной. Согласно опросу, проведенному Израильским институтом демократии в начале сентября, 57% израильтян считают вопрос установления связей с Эр-Риядом важным или даже очень важным.

Жители Саудовской Аравии в основном не поддерживают сближение с Израилем. По данным опроса Вашингтонского института ближневосточной политики, 64% респондентов из Саудовской Аравии против контактов с Израилем в сфере бизнеса и спорта. При этом 50% палестинских респондентов готовы пойти на сближение с Израилем, если Эр-Рияд установит связи с Тель-Авивом.

Как бы то ни было, во многом вопрос нормализации на сегодняшний день зависит от США и от готовности Вашингтона пойти на уступки Саудовской Аравии.