Планы дальнейшей войны на южном направлении утверждены в Израиле

Генштаб ЦАХАЛ сегодня принял планы по дальнейшим боевым действиям на юге, сообщили в пресс-службе израильской Армии обороны. Ранее сегодня Биньямин Нетаньяху анонсировал усиление давления на ХАМАС.

Глава израильского Генштаба Герци Халеви дал добро на разработанные планы "продолжения войны" на южном направлении, соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Планы были утверждены в ходе прошедшего сегодня совещания. В его повестку также была оценка текущей ситуации.

Совещание проводилось в штабе Южного командования, на нем присутствовали его начальник Ярон Финкельман и другие представители командования.

Никаких других деталей сообщено не было.

Отметим, что ранее сегодня израильский премьер анонсировал усиление давления, причем как военного, так и политического, на ХАМАС. Биньямин Нетаньяху предупредил о готовящихся израильской стороной ударах. При этом политик напомнил, что основная цель, которую преследует Израиль, – это освобождение заложников, которые на протяжении более чем полугода находятся в руках у боевиков ХАМАС.