Планы дальнейшей войны на южном направлении утверждены в Израиле

Глава израильского Генштаба Герци Халеви дал добро на разработанные планы "продолжения войны" на южном направлении, соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦАХАЛ.
Планы были утверждены в ходе прошедшего сегодня совещания. В его повестку также была оценка текущей ситуации.
Совещание проводилось в штабе Южного командования, на нем присутствовали его начальник Ярон Финкельман и другие представители командования.
Никаких других деталей сообщено не было.
Отметим, что ранее сегодня израильский премьер анонсировал усиление давления, причем как военного, так и политического, на ХАМАС. Биньямин Нетаньяху предупредил о готовящихся израильской стороной ударах. При этом политик напомнил, что основная цель, которую преследует Израиль, – это освобождение заложников, которые на протяжении более чем полугода находятся в руках у боевиков ХАМАС.