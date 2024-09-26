"Хезболла" сообщает о первом боестолкновении с ЦАХАЛ в Ливане

"Хезболла" и ЦАХАЛ в Ливане провели первый наземный бой. По данным шиитского движения, в результате израильские военные отступили.
Движение "Хезболла" сообщает о боестолкновениях с израильскими ВС ранним утром в Ливане.
"Бойцы исламского сопротивления на рассвете в среду... столкнулись с силами вражеской израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе (Эль-Адис) со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой, нанеся им потери и вынудив их отступить"
– сообщение движения
Столкновение сил произошло на юге Ливана в приграничной зоне. Это первый бой с начала израильской наземной операции в Ливане, которая стартовала 30 сентября, следует из сообщения "Хезболла".
По данным ЦАХАЛ, интенсивные наземные бои шли еще накануне.