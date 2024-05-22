Вестник Кавказа

Движение "Хезболла" показало свою новую ракету

Движение "Хезболла" показало свою новую ракету
© Фото: IRNA
Ливанское движение сопротивления "Хезболла" представило свою новую высокоточную управляемую ракету "Фатех-110", несущую боеголовку в 500 кг на расстояние в 300 км и поражающую цели с точностью до 10 м.

Ливанское движение сопротивления "Хезболла" показало свою новую высокоточную управляемую ракету под названием "Фатех-110", которая сможет противостоять продолжающейся агрессии против Ливана.

Ракета класса "земля-земля" имеет длину 8,5 м и боеголовку весом 500 кг, она способна преодолевать расстояние в 300 км, а ее новая система наведения обеспечивает поражение цели с точностью до 10 м, передает иранское информационное агентство IRNA.

Ракета была специально разработана для поражения жизненно важных целей противника.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как осада Вены 14 октября 1529 года повлияла на ход истории?

Как осада Вены 14 октября 1529 года повлияла на ход истории?

Что делает ООН в Ливане?

Что делает ООН в Ливане?

Турецкий истребитель-беспилотник прошел полетные испытания

Турецкий истребитель-беспилотник прошел полетные испытания

Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс

Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс

Бакинские истории. Лев Ландау

Бакинские истории. Лев Ландау

В Карабахе продолжают находить оружейные тайники террористов

В Карабахе продолжают находить оружейные тайники террористов

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

Что происходит на границе Ирана и Азербайджана?

МИД РФ осудил военное сотрудничество Парижа и Еревана

МИД РФ осудил военное сотрудничество Парижа и Еревана

5 самых странных орудий Второй мировой 

5 самых странных орудий Второй мировой 

В Ханкенди задержали владельца незаконного склада оружия

В Ханкенди задержали владельца незаконного склада оружия

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы