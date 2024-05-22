Движение "Хезболла" показало свою новую ракету

Ливанское движение сопротивления "Хезболла" представило свою новую высокоточную управляемую ракету "Фатех-110", несущую боеголовку в 500 кг на расстояние в 300 км и поражающую цели с точностью до 10 м.

Ливанское движение сопротивления "Хезболла" показало свою новую высокоточную управляемую ракету под названием "Фатех-110", которая сможет противостоять продолжающейся агрессии против Ливана.

Ракета класса "земля-земля" имеет длину 8,5 м и боеголовку весом 500 кг, она способна преодолевать расстояние в 300 км, а ее новая система наведения обеспечивает поражение цели с точностью до 10 м, передает иранское информационное агентство IRNA.

Ракета была специально разработана для поражения жизненно важных целей противника.