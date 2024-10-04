Ливан атаковал Хайфу ракетами

Израиль зафиксировал запуск около 10 ракет из Ливана в сторону Хайфы. Об этом проинформировала армия обороны Израиля.
Пресс-служба армии обороны еврейского государства проинформировала о том, что военные ЦАХАЛ зафиксировали ракетный обстрел с ливанской стороны в направлении Хайфы.
«Сегодня во второй раз в Хайфе прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном и миномётном обстреле. Сигналы тревоги также прозвучали в Кирьят-Яме и Ор-Иегуди»
– пресс-служба ЦАХАЛ
Отмечается, что все ракеты за исключением одной были перехвачены – упущенный снаряд упал в открытой местности вдали от населенных пунктов. О жертвах и разрушениях не сообщается.