Вестник Кавказа

Ливан атаковал Хайфу ракетами

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль зафиксировал запуск около 10 ракет из Ливана в сторону Хайфы. Об этом проинформировала армия обороны Израиля.

Пресс-служба армии обороны еврейского государства проинформировала о том, что военные ЦАХАЛ зафиксировали ракетный обстрел с ливанской стороны в направлении Хайфы.

«Сегодня во второй раз в Хайфе прозвучали сигналы тревоги, предупреждающие о ракетном и миномётном обстреле. Сигналы тревоги также прозвучали в Кирьят-Яме и Ор-Иегуди»

– пресс-служба ЦАХАЛ

Отмечается, что все ракеты за исключением одной были перехвачены – упущенный снаряд упал в открытой местности вдали от населенных пунктов. О жертвах и разрушениях не сообщается. 

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