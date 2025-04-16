Вестник Кавказа

Путешественники из 30 стран посетят Карабах

Путешественники из 30 стран посетят Карабах
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в освобожденный от армянской оккупации Карабах отправляется большая делегация известных путешественников из тридцати стран - в течение трех дней они воочию увидят, как восстанавливают Карабах и Восточный Зангезур.

В Азербайджане сегодня стартует большая поездка в освобожденные от армянской оккупации районы страны – в течение трех дней путешественники из 30 стран мира своими глазами увидят, как возрождаются Карабах и Восточный Зангезур.

В группу включены путешественники с 6 континентов, а возглавляет ее всемирно известный путешественник и основатель клуба NomadMania Гарри Митсидис. Входят в нее именитые профессионалы из США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии, сообщает Trend.

Главная цель визитеров – увидеть, как в регионе идут масштабные восстановительные и строительные работы, а также оценить разрушения, которые учинили здесь армянские оккупанты, передает Trend.

Это не первая такая поездка – за 5 лет в Карабахе и Восточном Зангезуре побывали представители крупнейших мировых международных туристических сетей, это уже 13-й такой групповой визит.

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