Число афтершоков в Стамбуле приближается к 270

Афтершоки после сильного землетрясения, случившегося в Стамбуле накануне днем, не прекращаются: их количество уже почти достигло 270, рассказали власти Турции.

Стамбул продолжает трясти – в городе продолжают фиксироваться афтершоки, об их количестве рассказал глава МВД Турции Али Ерликая.

Он напомнил, что изначальные подземные толчки были зафиксированы накануне, в 12.59 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда составила 6,2, эпицентр располагался в Мраморном море, у побережья Силиври.

С того момента и до девяти часов утра четверга, указал глава МВД, случилось 266 подземных толчков. Подавляющее большинство из них – 258 – были несильны: их магнитуда составила от 0 до 4. У семи афтершоков магнитуда достигала показателей в промежутке от 4 до 5. Еще один толчок превысил по магнитуде 5.

Министр подчеркнул, что жертв в результате природного катаклизма нет. Пострадавшие были ранены не из-за собственно толчков, а в результате паники либо неосторожности. Общее число пострадавших накануне вечером составляло 236 человек.

Ерликая уточнил, что 101 тыс жителей Стамбула власти предоставили места, где они могли укрыться на время разгула стихии. Людей разместили на логистических складах (27 помещений), а также в мечетях, где нашли временный приют 51 тыс граждан. Кроме того, полсотни тысяч жителей Стамбула укрылись в школах и общежитиях.