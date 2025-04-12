Вестник Кавказа

Землетрясение в Стамбуле отпугнуло туристов

Землетрясение в Стамбуле отпугнуло туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вчерашнее землетрясение вынудило некоторых туристов отказаться от отдыха в Стамбуле. Туроператоры надеются, что вскоре ситуация с туризмом нормализуется.

Часть туристов стали отменять туры в Стамбул в Турции из-за недавнего землетрясения. Туроператоры надеются, что это временное явление, рассказал координатор компании Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

"Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров"

- Орхан Санджар

Накануне у берегов Стамбула случилось землетрясение, магнитуда которого достигла 6,2. После этого было зафиксировано еще несколько афтершоков. В результате происшествия пострадало свыше 260 человек, погибших нет, как и серьезных разрушений.

Даже если это будет временным явлением, в краткосрочном периоде ситуация все равно негативно повлияет на туризм в Стамбуле, отметил он в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что Турция планирует нарастить поток туристов из России до 7 млн человек по итогам 2025 года. В 2024 году отдых в стране выбрали свыше 6,7 млн российских путешественников.

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