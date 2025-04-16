Число афтершоков после землетрясения уменьшилось в Турции

В МВД Турции сообщили об уменьшении числа афтершоков после землетрясения в Стамбуле. Мощные подземные толчки потрясли этот мегаполис накануне.

В Турции уменьшилось число афтершоков после землетрясения. Об этом рассказали 24 апреля в министерстве внутренних дел страны.

Глава ведомства отметил в оперштабе по устранению последствий землетрясения, что за минувшие 12 часов в Стамбуле были зафиксированы афтершоки, магнитуда которых составляла не более 4.

"В течение 16 часов мы отмечаем тенденцию к уменьшению числа афтершоков. Магнитуда таких толчков, зарегистрированных за последние 12 часов, не превышала 4"

– Али Ерликая

Сильное землетрясение было зафиксировано в среду в Мраморном море. Его магнитуда составила 6,2. После этого последовало около 300 афтершоков. Подземные толчки ощущались в Стамбуле и в других населенных пунктах. В результате природного катаклизма ни один человек не погиб.