Вестник Кавказа

Полиция в Стамбуле проводит новые задержания

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Почти 50 человек задержано правоохранителями в Стамбуле по делу о коррупции в мэрии города. Мэр Имамоглу был арестован 19 марта.

Турецкий правоохранители продолжают серию задержаний в рамках уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула, информирует телеканал TRT Haber.

"Суд выдал ордера на арест 53 подозреваемых в рамках дела о коррупции в мэрии Стамбула и махинациях с тендерами. Отряды полиции задержали в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге 47 человек, шестеро объявлены в розыск"

– сообщение

В списке задержанных ряд чиновников - гендиректор Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) Шафак Баша, помощник генсекретаря мэрии города Ариф Алпай и другие.

Оппозиционный мэр Экрем Имамоглу и еще 53 человека были арестованы в марте.

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