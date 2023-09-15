Хаттуса: как побывать в столице древней цивилизации хеттов

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Хаттуса - столица одной из величайших империй бронзового века, на территории которой даже в наше время можно увидеть удивительные археологические находки. Это место находится вдали от проторенных туристических троп, но в последнее десятилетие сюда начали возить на экскурсии, в основном из Анкары и Каппадокии.

На территории Турции сохранились следы многих древних памятников и цивилизаций, включая Лидийское царство с курганами и Ликийское государство со скальными гробницами. Хеттская империя со столицей Хаттуса, возраст которой насчитывает 4 тысячи лет, также заслуживает внимания наиболее любознательных туристов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где находится Хаттуса?

Городище Хаттусы находится на территории турецкой провинции Чорум, в самом сердце центральной Анатолии. Рядом находится современная турецкая деревня Богазкале и река Кызылырмак. От Анкары руины древнего города отделяют меньше чем 150 км, добраться на машине можно за 2,5 часа. Из туристического центра Каппадокии - Гереме - можно доехать за почти 3 часа.

Хаттуса для империи хеттов

Хаттуса или Хаттусас (Хаттуш) была важным городом для Хеттского царства, чей расцвет пришелся на бронзовый век. Считается, что тогда население столицы составляло около 40-50 тысяч жителей. Сейчас городище Хаттусы входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хеттское царство восходит к позднему бронзовому веку, оно было основано царем Аннитой в XVIII веке до н. э. И хотя этот царь и разрушил Хаттусу, позже этот восстановленный потомками царя город стал столицей Хеттского царства. На пике могущества границы Хеттской империи простирались от Эгейского моря через Анатолию, через северную Сирию и до реки Евфрат. До хеттов на территории центральной и юго-восточной части Анатолии жили хатты.

Хетты перенесли столицу царства из Куссара (находился на территории современной турекой провинцйии Йозгат) в Хаттусу в XVII веке до н. э. Хаттуса оставалась столицей Хеттского царства, пока не была разрушена в XII веке до н. э.

Раскопки в Хаттусе

Городище Хаттусы было обнаружено лишь в 1834 году, но раскопки там не проводились до начала 20 века. Городище содержит древние храмы, королевские резиденции и укрепления. Особенно впечатляют Львиные ворота.

Во время раскопок нашли древние глиняные таблички, сосуды и укрепления, проливающие свет на историю и культуру Хеттской цивилизации.

Наиболее значительной находкой стал Богазкейский царский архив, состоящий из тысяч клинописных текстов на глиняных табличках. На этих табличках кроме договоров и указов записаны древние пророчества, дипломатическая переписка и другие сочинения. На одной из табличек рассказывается о битве при Кадеше между хеттами и египтянами при Рамсесе II в XIII веке до н.э.

Археологи все еще работают над раскопками древних памятников и изучают тайны давно потерянной цивилизации. Впереди могут ждать новые открытия, связанные с царством хеттов.

Что нужно знать о посещении Хаттусы?

Всего в Хаттусе осталось пять ворот, но только три из них обязательны для посещения: Львиные ворота, Королевские ворота и Ворота Сфинкса. "Верхний город" был укреплен стеной с сотней башен. В целом древняя столица была окружена защитной стеной протяженностью около 8 км. Еще более старые стены делили город на отдельные районы. Но лучше всего сохранились храмы на территории "нижнего города", в том числе Великий храм 13 века до н. э.

Входной билет: 50 лир (около 180 рублей);

Часы работы: ежедневно с 8:30 до 19:00 (посетителей запускают до 18:30).

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осматривать Хаттусу лучше весной или осенью. При самостоятельном осмотре стоит взять с собой воду и еду, так как все локации находятся довольно далеко от населенных центров. На общественном транспорте добраться из Анкары до Хаттусы сложно, но реально. Так как прямого сообщения нет, сначала нужно ехать на автобусе до Сунгурлу, а оттуда на маршрутке до Богазкале. Территория городища большая, поэтому стоит заранее отметить на карте все интересные локации и следовать им. Ехать стоит рано утром, так как долмуши из Богазкале обратно в Сунгурлу вечером обычно уже не ходят.

Что посмотреть кроме Хаттусы?

На севере от Хаттусы можно также посмотреть древнее хеттское святилище Язылыкая, с двумя залами высеченными в скале. Здесь можно увидеть очень хорошо сохранившиеся образцы хеттской рельефной скульптуры с изображением богов. Некоторые из найденных там артефактов демонстрируются в археологическом музее Стамбула.

Также стоит посмотреть место Аладжа-Хююк, расположенный к северо-востоку от Хаттусы. Это поселение возникло еще в эпоху неолита и там также есть хеттские Ворота сфинкса и захоронения периода хаттов.

Интересные сфинксы хранятся и в археологическом музее Богазкале. В древности они охраняли ворота Хаттусы, но в начале 20 века их забрали на реставрацию в Германию. Один вернулся на родину через 17 лет, а возращения другого удалось добиться только в 2011 году. В этом музее много и других интересных экспонатов, связанных с хеттской, фригийской, римской и византийской эпохами.