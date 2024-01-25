Муйнак: как увидеть “кладбище” кораблей на Аральском море?

Снижение уровня Аральского моря - одна из самых страшных экологических катастроф. Поездка к бесплодным пустынным территориям станет отрезвляющим опытом. Расскажем, как посетить “кладбище” кораблей на бывшем берегу Аральского моря, как туда добраться, где остановиться и какое время выбрать для поездки.

Символ трагедии Аральского моря

Аральское море когда-то было одним из крупнейших соленых озер мира. То, что представляло собой оживленное побережье Аральского моря, теперь "украшают" кладбища кораблей, заброшенные рыболовные порты и бескрайние просторы бывшего озерного дна. Лучшее место, где можно увидеть страшное напоминание о трагедии - город Муйнак, один из самых отдаленных в Узбекистане. С 1990-х годов один из бывших рыболовецких портов Аральского моря лишился своего главного промысла, но Муйнак не опустел, сюда часто приезжают туристы и ученые, изучающие проблему Арала.

С стороны Казахстана тоже были такие корабли, в том числе около села Жаланаш, но с каждым годом их остается все меньше.

Где находится Муйнак?

Муйнак - административный центр Муйнакского района, расположенного на территории Каракалпакстана, республики в составе Узбекистана. Муйнак находится в 200 км от города Нукус - столицы Каракалпакстана. От Бухары Муйнак отделяют 740 км, от Ташкента - 1200 км.

Когда лучше ехать в Муйнак?

Лучшее время для посещения Муйнака - весна или осень, а именно апрель-май или сентябрь-октябрь, начало ноября. В эти месяцы погода более комфортная. Лето в Муйнаке обычно жаркое и засушливое с температурой воздуха под 40°C. Зима в Муйнаке холодная и ветреная, температура опускается ниже 0°C, особенно в ночное время. Снег бывает, но редко. Зимой здесь без теплой одежды не обойтись.

Как добраться в Муйнак?

Дорога от Нукуса до Муйнака занимает 3-3,5 часа. Поскольку расстояние везде большие, удобнее всего путешествовать на своем транспорте или с экскурсией. Если выбирать вариант с арендой автомобиля, то лучше делать это в Ташкенте, так как в Нукусе с этим могут возникнуть проблемы.

Несмотря на большое расстояние, общественный транспорт сюда все-таки ходит. С автовокзала Нукуса до Муйнака ежедневно ходят маршрутки, обычно в 9 утра, но стоит подойти пораньше, так как обычно много желающих. Уехать обратно в Нукус можно не позднее 15:00. Если не успеть на прямую маршрутку, можно добраться до Кунграда, а оттуда с Нукус. Расписание стоит уточнять заранее на вокзале, так как оно может меняться.

Также можно взять такси до Муйнака, они в Узбекистане действуют по типу люксовых маршруток, берут столько пассажиров, сколько влезает, но зато поездка получается дешевле. Из Ташкента можно добраться на поезде до Кунграда, а затем на маршрутке до Муйнака (2 часа). В Муйнаке даже есть аэропорт, была проведена реконструкция, но рейсы осуществляются редко.

Что посмотреть в Муйнаке?

"Кладбище" кораблей в Муйнаке - самое яркое напоминание о том, как катастрофа уничтожила не только отрасль промышленного рыболовства в отдельном городе, но и целую экосистему. Чтобы увидеть ржавые одинокие корабли, не нужно углубляться в пустыню, "кладбище" расположено недалеко от музея. А уже за кораблями простираются километры песка, усеянные сухими кустами и морскими ракушками.

Музей Аральского моря - в этом маленьком музее собраны советские артефакты, фотографии и картины. Посетителям демонстрируется фильм о катастрофе. Часы работы: со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00, обед с 13;00 до 14:00. Билет стоит 35 тысяч сум (285 рублей).

Памятник катастрофе Аральского моря - расположенный с видом на "кладбище" кораблей памятник возвышается над песками, а его шпиль служит постоянным напоминанием о том, где когда-то были морские волны.

В 2017 году в Муйнаке организовали фестиваль электронной музыки "Стихия". Он стал ежегодным, но в 2023 году локацию временно сменили на окрестности Бухары, но в этом году организаторы планируют вернуться в Муйнак. Главная миссия этого фестиваля - как раз привлечь внимание общественности к экологической проблеме Арала.

На северо-западной стороне города можно увидеть то, что осталось от бывшего рыбоконсервного завода.

Из Муйнака можно съездить на джипе до Аральского моря, вернее того, что от него осталось. Но дорога займет часа три и утомившиеся туристы на это решаются редко.

Где ночевать в Муйнаке?

В Муйнаке есть хостелы (самые популярные называются “Юрта” и Абескун-тур), а также несколько гостиниц, например Ратмина, Дилбар, Мойнак Текстиль и Myynaq. Около маяка есть юртовый лагерь. Это недорогой и необычный вариант размещения, но удобства здесь минимальны, зато он находится прямо напротив "кладбища" кораблей. Около этого кемпинга есть кафе. В городе также предлагают проживание в семье, один из таких вариантов - гостевой дом “Тимур”.