Вестник Кавказа

Пезешкиан станет президентом Ирана 28 июля

Пезешкиан станет президентом Ирана 28 июля
© Фото: агентство IRNA
В воскресенье пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана. На ней будут присутствовать Али Хаменеи и представители других стран.

Масуд Пезешкиан вступит на должность президента Ирана 28 июля утром, на эту дату назначена церемония инаугурации, сообщает местное агентство IRNА.

Отмечается, что в мероприятии примут участие духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, представители зарубежных стран, дипломаты и военные.

Ранее сообщалось, что Россию на инаугурации представит парламентская делегация во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Напомним, реформист Масуд Пезешкиан был избран президентом Ирана по итогам двух туров президентских выборов. Во втором туре он получил более 53% голосов избирателей.

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