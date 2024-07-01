Штаты не изменят свою политику в отношении Ирана после выборов

Итоги выборов в Иране не скажутся на политике Вашингтона в отношении Тегерана. В США добавили, что не ожидают изменений в направлении развития Ирана.

Итоги президентских выборов в Иране никак не повлияют на политику Штатов в отношении Исламской Республики, об этом заявили в ТАСС со ссылкой на чиновника из Госдепартамента.

Он же отметил, что опасения США в отношении Ирана остаются неизменны, однако Вашингтон привержен дипломатии, когда это отвечает интересам Штатов.

Источник также подчеркнул, что власти США не ожидают фундаментальных изменений в Иране или большему соблюдению прав человека после прошедших выборов.

Выборы президента Ирана

Напомним, 5 июля в Иране прошел второй тур президентских выборов. На них победу одержал реформист Масуд Пезешкиан, набравший свыше 16 млн голосов.

Его оппонент Саид Джалили получил более 13,5 млн голосов избирателей. Явка на выборах составила почти 50% - самый низкий показатель за всю историю.