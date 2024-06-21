Вестник Кавказа

Трасса "Кавказ" стала безопаснее

Трасса "Кавказ" стала безопаснее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безопасность автотрассы "Кавказ" возросла. На дороге, несмотря на высокую интенсивность транспортного движения, стало меньше аварий.

Федеральная трасса "Кавказ" стала безопаснее, аварийность сократилась.

"Несмотря на увеличение интенсивности движения транспорта на федеральной автодороге "Кавказ", отмечается снижение показателей аварийности благодаря проведенным инженерно-техническим мероприятиям, которые показали свою эффективность"

– глава отдела дорожного надзора УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставрополью Дмитрий Корнеев

На трассе были установлены ограждения и элементы разделения транспортных потоков. Также сократить число ДТП на трассе удалось благодаря появлению светофоров и комплексов фотовидеофиксации.

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