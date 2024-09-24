Вестник Кавказа

Эрдоган назвал сумму, которую Нетаньяху должен выплатить за военные действия в Газе

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Лидер Турции Эрдоган прокомментировал планы Израиля и США по послевоенной судьбе сектора Газа. По мнению Анкары, Тель-Авив не имеет права выселить палестинцев из анклава, а также должен выплатить значительную компенсацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Тель-Авив компенсировать ущерб, который был нанесен Газе во время военной операции ЦАХАЛ. По расчетам лидера Турции, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху должен выплатить палестинцам $100 млрд. 

"Вместо того чтобы искать место для жителей Газы, которых он не может выселить с их земли, Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба в 100 миллиардов долларов, который он нанес Газе"

– Биньямин Нетаньяху 

Отметим, что с 19 января Израиль и ХАМАС прекратили обстрелы территорий друг друга, утвердив поэтапное соглашение о перемирии.    

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа может быть выкуплен Вашингтоном, а население анклава переселено в арабские страны.

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