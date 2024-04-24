Шольц заявил о различиях позиций Берлина и Анкары по ближневосточному конфликту

Олаф Шольц заявил о разнице в отношении ФРГ и Турции к конфликту на Ближнем Востоке. Однако политик отметил, что страны объединяет стремление к мирному разрешению ситуации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обозначил различия в оценках конфликта на Ближнем Востоке Берлином и Анкарой. Заявление было сделано во время встречи с президентом Турции Эрдоганом.

"Не секрет, что у нас различные точки зрения"

– Олаф Шольц

В частности, официальный Берлин не согласен с оценками Турции действий Израиля. Шольц отметил, что ФРГ не считает происходящее в Газе "геноцидом", а ответ Израиля вызван необходимостью защиты от ХАМАС.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, власти Турции и Германии едины в необходимости деэскалации и мирного пути решения конфликта, несмотря на разное отношение к текущей ситуации в регионе.