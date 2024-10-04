Вестник Кавказа

Израиль расширил закрытую военную зону на севере страны

Израиль расширил закрытую военную зону на севере страны
© Фото: ЦАХАЛ
Власти Израиля приняли решение включить новые районы в состав закрытой военной зоны, которая была создана на севере страны в связи с началом операции "Стрелы севера" против ливанской "Хезболлы".

Еще пять районов включены в состав закрытой военной зоны на севере Израиля, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В соответствии с оценкой ситуации было принято решение с 20:00 (совпадает с мск – ред.) объявить закрытой военной зоной районы Зарит, Шомера, Штула, Нетуа и Эвен-Менахем"

– армия обороны Израиля

В сообщении уточняется, что эта зона закрыта для всех – вход в нее воспрещен.

Напомним, операция под названием "Стрелы севера" стартовала 23 сентября. Она стала фактически вторым фронтом для Израиля, который не прекращает боевых действий в секторе Газа против организации ХАМАС.

Сначала ЦАХАЛ наносил удары по объектам "Хезболлы" исключительно с воздуха, в результате одного из них погиб генсекретарь движения Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября израильские военные начали наземную операцию, осуществив вторжение в южную часть Ливана.

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