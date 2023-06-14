Что происходит в Армянском квартале Иерусалима?

Рина Фельдман

Армянская община, проживающая в Иерусалиме, в рамках противоречивой земельной сделки может лишиться части исторической территории. Как появился Армянский квартал Иерусалима, кому он принадлежит и что там происходит сейчас - рассказываем в этом материале.

Что такое Армянский квартал в Иерусалиме

Армянский квартал в Иерусалиме - это комплекс исторических монументов, вокруг которых на протяжении столетий армяне сформировали гомогенное сообщество с собственными церквями, школами, общественными и социальными учреждениями. Район возник вокруг Собора Святого Иакова XII века и охватывает жилой квартал, расположенный недалеко от центра Старого города. Добраться до Армянского квартала Иерусалима можно по дороге, которая идет от Сионских ворот до центра квартала.

Армянский квартал занимает шестую часть площади Старого города. Там проживает от одной до двух тысяч армян, а управляет районом Иерусалимский патриархат Армянской церкви.

Как появился Армянский квартал в Иерусалиме

Считается, что Армянский квартал начал формироваться в IV веке, когда небольшая группа монахов и пилигримов обосновались в районе Старого города, чтобы быть рядом с Сионской горницей - помещением, где прошла Тайная вечеря. Традиционно это здание на горе Сион (за пределами Старого города) было местом, где собирались ранние христиане. В больших количествах армяне начали селиться в районе Собора Святого Иакова накануне Первого крестового похода.

К середине XV века Армянский квартал упоминается в многочисленных исторических источниках. В своих нынешних границах квартал сформировался в эпоху Османской империи. Армянский квартал сохранился лучше других кварталов Старого Иерусалима (Христианского, Еврейского и Мусульманского).

Армянский квартал и война

Во время Первой Арабо-Израильской войны многие жители армянского квартала были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие страны ради безопасности. Часть армянской общины укрылась в Соборе Святого Иакова. В результате этой войны Армянский квартал попал под управление Иордании. По итогам Шестидневной войны 1967 года Старый город, как и весь Восточный Иерусалим, оказался под контролем Израиля.

Противоречивая сделка

В 2021 году часть Армянского квартала в рамках земельной сделки была отдана в аренду на 98 лет коммерческому предприятию, принадлежащему еврейскому бизнесмену из Австралии. Соглашение было подписано бывшим главой отдела недвижимости Иерусалимского Армянского Патриархата Беретом Ерецяном.

Сделка, финансовые подробности которой неизвестны, предусматривает строительство роскошного отеля, но до весны 2023 года о ней в армянской общине Иерусалима никто не знал. В апреле застройщик Хana Capital на месте парковки в Армянском квартале установил знаки, сообщающие о том, что территория принадлежит ему.

Армянские протесты в Иерусалиме

26 октября глава Армянской церкви в Иерусалиме Нурхан Манукян сообщил, что разорвет контракт на аренду земли в Армянском квартале. 5 ноября на парковку приехали бульдозеры компании-застройщика, чтобы начать строительные работы. Дорогу им перекрыли армянские протестующие. С тех пор жители Армянского квартала проводят сидячие пикеты, пытаясь не допустить туда строителей.

Кто виноват?

Кто виноват в том, что земля Армянского квартала была передана в аренду строительной компании, разобраться не так просто. Берет Ерецян, подписавший контракт, утверждает, что его подпись "не значит ничего, поскольку юридически земля в собственности у патриарха". В свою очередь патриарх, Нурхан Манукян, заявляет, что был введен в заблуждение и не понимал, что именно он одобряет. Ерецян был смещен с занимаемой должности и уехал в США, а Манукян вместе с протестующими жителями Армянского квартала защищает отданную в аренду парковку, добиваясь отмены сделки.

Любые земельные сделки в Иерусалиме всегда вызывают споры из-за статуса города. В мае, вскоре после того как стало известно о соглашении, Палестинская национальная Автономия и Иордания осудили решение армянского патриархата, поскольку ”оно нарушает международные договоренности о сохранении статус-кво в Иерусалиме и противоречит усилиям по защите армянского наследия в Иерусалиме”.