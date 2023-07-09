Что нужно знать об отдыхе в Тель-Авиве

Тель-Авив представляет собой уникальное сочетание истории и современности, что делает его достойной остановкой на маршруте путешествия по Израилю наравне с Иерусалимом, Мертвым морем, крепость Масадой и Назаретом. Расскажем, где находится Тель-Авив, почему это один из самых дорогих городов мира, когда туда лучше ехать, что посмотреть и чем заняться.

Почему Тель-Авив один из самых дорогих городов мира?

Вопреки распространенному мнению, Тель-Авив - это не просто бетонные джунгли; город обладает обширной береговой линией с прекрасными пляжами (вход на все пляжи города кроме Хоф ХаЦук бесплатный). Тель-Авив также может похвастаться энергичной ночной жизнью с кучей круглосуточных клубов, баров и других заведений. Кроме того, Тель-Авив называют веганской столицей мира: местные кафе, рестораны и продуктовые лавки предлагают огромное множество вариантов блюд для вегетарианцев и веганов.

Чтобы попасть в наиболее оживленный город Израиля российским туристам не нужна виза для поездок длительностью менее 3 месяцев. Между Москвой и Тель-Авивом есть прямые рейсы, лететь 5-7 часов. Также прямые рейсы компании “Азимут” и Red Wings летают в Тель-Авив из Сочи и Махачкалы, причем намного дешевле.

Где находится Тель-Авив?

Крупнейший город Израиля Тель-Авив находится в 65 км к северо-западу от Иерусалима. Расположенный на побережье Средиземного моря Тель-Авив - это не только экономический центр, но и центр культурной жизни Израиля. Любовь города к искусству отражена в Тель-Авивском музее изобразительных искусств, где хранится обширная коллекция современного и классического искусства. А любителям истории непременно стоит исследовать портовый город Яффа - один из древнейших непрерывно населенных городов Израиля, который был объединен с Тель-Авивом в единый город Тель-Авив-Яффа более 70 лет назад. Время в Тель-Авиве совпадает с московским.

Когда лучше ехать в Тель-Авив?

В Тель-Авиве средиземноморский климат с жарким летом и мягкой дождливой зимой. Идеальное время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда не так жарко, а количество осадков минимально.

Июль-август: в эти месяцы в Тель-Авиве жарко, средняя температура +30 °C, к тому же высокий уровень влажности может сделать прогулки по городу менее приятными. Однако любителям жары понравится проводить время на местных пляжах, так как температура воды держится на уровне 28°C;

Сентябрь-ноябрь: осень в Тель-Авиве - это очень приятное время с температурой от +20°C до +28°C. Воздух становится менее влажным;

Декабрь-март: зима в Тель-Авиве характеризуется умеренными температурами от +11°C до +19°C. Однако, в эти месяцы часто идут дожди, что может ограничивать активность на свежем воздухе;

Апрель-июнь: весна в Тель-Авиве со средней температурой от +17°C до +25°C - идеальный период для знакомства с достопримечательностями на открытом воздухе из-за умеренной влажности и малого количества осадков.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспорт в Тель-Авиве

Международный аэропорт Бен-Гурион расположен всего в 14 км от Тель-Авива;

В городе есть несколько железнодорожных вокзалов. Поезда ходят с 6 утра до полуночи по будням и с 7:30 до полуночи по пятницам;

Автобусная компания Dan обеспечивает беспрепятственное транспортное сообщение в Тель-Авиве;

Маршрутки "Шерут" работают по фиксированным маршрутам круглосуточно и без выходных, но билет стоит дороже, чем в автобусе;

Станции городской программы проката велосипедов Tel-O-Fun разбросаны по всему Тель-Авиву.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Тель-Авиве?

Посетить рынок Кармель

Самый большой в городе открытый рынок Кармель, расположенный в самом сердце Тель-Авива вдоль одноименной улицы, был открыт больше 100 лет назад. Это место популярно как среди местных жителей, так и туристов. Здесь можно найти широкий выбор товаров, начиная от свежих продуктов, специй и выпечки и заканчивая одеждой, украшениями, цветами и сувенирами. Часы работы: вс - чт: 7:00 - 18:00; пт: 7:00 - 16:30 (выходной в субботу).

Прогуляться по бульвару Ротшильда

ульвар Ротшильда - это важная туристическая достопримечательность Тель-Авива и еще одно популярное место для прогулок и отдыха. На этой оживленной улице, названной в честь филантропа барона Эдмонда Джеймса де Ротшильда, сочетаются старинная и современная архитектура, кафе, бутики и художественные галереи. Здесь можно неторопливо прогуляться по бульвару, любуясь зданиями в стиле Баухаус, благодаря которым некоторые районы в центре Тель-Авива стали называть "Белым городом". Именно в Тель-Авиве из всех городов мира больше всего таких строений - около 4 тысяч, поэтому "Белый город" был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На бульваре также находится Дом Независимости, где была подписана Декларация независимости Израиля.

Посетить Тель-Авивский музей изобразительных искусств

Тель-Авивский музей изобразительных искусств обладает обширной коллекцией как классического, так и современного искусства. Посетители могут осмотреть многочисленные галереи, в которых представлен широкий спектр произведений искусства, в том числе работы Ван Гога, Пикассо и Джексона Поллока. В музее также проводятся временные выставки и различные культурные мероприятия.

Часы работы: пн, ср и сб: с 10:00 до 18:00; вт, чт: 10:00 - 21:00; пт: 10:00 - 14:00 (выходной по воскресеньям);

Стоимость: взрослый билет - 45 шекелей, студенческий - 40 шекелей, пенсионный -25 шекелей, для детей до 18 лет вход бесплатный.

Пройтись по набережной и парку Яркон

Набережная Тель-Авива Таелет тянется от Старого порта на севере до Яффы на юге. Здесь можно взять напрокат велосипед, чтобы во время поездки любоваться видом на Средиземное море с одной стороны и городским пейзажем с другой. Один из крупнейших парков города Яркон раскинулся вдоль одноименной реки. Кроме живописных лужаек в парке есть мемориал жертвам террора, сад камней Ган ха-Слаим и сад кактусов. Для любителей активного отдыха в парке есть лодочная станция, велосипедные дорожки, спортивные площадки и аквапарк.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узнать новое в музее Эрец-Исраэль

Музей Эрец-Исраэль, расположенный в районе Рамат-Авив, отдает дань уважения изобретательскому духу Израиля, который является одним из мировых стартап-центров. Музей представляет собой комплекс из нескольких павильонов, посвященных археологии, фольклору, традиционным ремеслам и искусству. Посетители могут изучить внушительную коллекцию древних артефактов, отражающих богатую историю и яркую культуру Израиля. В музее также есть планетарий и интерактивные экспонаты, которые делают изучение истории и инноваций Израиля еще более увлекательным занятием.

Часы работы: пн, ср: с 10:00 до 16:00; вт, чт: с 10:00 до 20:00; пт: 10:00 - 14:00; сб: 10:00 - 18:00 (вс выходной);

Стоимость: взрослый билет - 52 шекеля, студенческий - 35 шекелей, пенсионный - 26 шекелей, детям до 18 вход бесплатный.

Лучшие пляжи Тель-Авива

Пляж Гордон, расположенный в центре города, - это одно из самых популярных мест в Тель-Авиве. Сюда приходят плавать, загорать, играть в пляжный волейбол, заниматься водными видами спорта и смотреть закаты. На пляже также есть набережная с многочисленными ресторанами и барами;

Пляж Аджами - длинный красивый пляж с белым песком и бирюзовой водой, расположенный в Яффо. Пляж менее многолюдный по сравнению с другими в этом районе. Прямо на пляже есть рестораны;

Пляж Чарльз-Кор - это прибрежная полоса с золотистым песком, окруженная небоскребами. Пляж прилегает к одноименному парку. Здесь можно заняться виндсерфингом и кайтсерфингом;

Пляж Банана - один из самых известных пляжей Тель-Авива, поэтому отдыхающих здесь всегда очень много, кто-то купается, кто-то играет в волейбол, а кто-то лежит под зонтиком с прохладительным напитком;

Пляж Фришман с очень чистой водой, мягким песком и пологим входом. Любимые занятия отдыхающих - это плавание, волейбол и серфинг. По соседству с ним находится пляж Буграшов, еще более длинный;

Пляж Иерусалим с чистой водой и разными активностями не очень широкий, но удобно расположен недалеко от рынка Кармель;

Пляж Мецицим с белым песком находится на севере Тель-Авива, отсюда открываются красивые виды на город, недалеко находится порт. На пляже популярны волейбол и паддл-теннис;

Пляж Ха-Марави очень любят серферы из-за высоких волн.

Почему Тель-Авив один из самых дорогих городов мира?

В последние годы Тель-Авив периодически попадает в топы самых дорогих для проживания городов мира. Это происходит из-за укрепления курса национальной валюты Израиля, шекеля, к американскому доллару и росту инфляции, который влечет за собой взлет цен на аренду, транспорт, продукты, которые к тому же по большей части импортные, и услуги.