Почему мир живет по разным календарям?

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Сколько в мире календарей, какой календарь в Иране, как устроены юлианский и григорианский календари, когда появился первый календарь, почему евреи живут по лунно-солнечному календарю и какие месяцы священные в исламе – расскажем в этом материале.

Какой сегодня день? 28 сивана 5783 года? 27 хордада 1402 года? Или 28 зуль-каада 1444 года? Все три даты верные и соответствуют 17 июня 2023 года.

Сколько в мире календарей?

Всего в мире за всю историю человечества существовало около сотни календарей. Сегодня их осталось 40, и все они действующие в разных странах мира. Тем не менее большинство государств используют так называемый гражданский календарь, который нужен, чтобы избежать путаницы на гражданском, официальном и административном уровне. То есть гражданский календарь - это тот, которым официально пользуется мир, и на сегодняшний день - это Григорианский календарь.

Как появился календарь?

С незапамятных времен небо служило основным показателем времени. Как только люди начали обращать внимание на небесные светила - солнце, луну и звезды - они стали замечать повторяющиеся явления, стали определять, когда день становится длиннее, когда можно сеять или собирать урожай и когда наступят холода.

Что касается первого календаря в мире, в 2013 году британские археологи объявили об обнаружении такого в Шотландии. Место, где были найдены 12 углублений получило название Уоррен-Филд и находится оно недалеко от Замка Кратес. Оказалось, что 12 ямок расположены таким образом, что они соответствуют фазам Луны и ориентированы на юго-восток. Считается, что этому календарю более 10 тысяч лет, и создан он был в эпоху мезолита - среднего каменного века. Получается, что календарь Уоррен-Филд в два раза старше, чем всем известный Стоунхендж.

Основные виды календарей

На протяжении многотысячелетней истории человечества, по сути, основных календарей было и есть, всего три: лунный, солнечный и лунно-солнечный.

Лунный календарь отслеживает время по месячным циклам лунных фаз. По нему время отмеряют от одного новолуния до другого.

В основе солнечного календаря - солнечный год, то есть время, которое требуется нашей планете, чтобы сделать полный круг вокруг солнца. Солнечный календарь измеряет время от одного весеннего равноденствия до другого.

Лунно-солнечный календарь за основу берет и фазы луны, и солнечный год.

Лунный год состоит из 354 дней, и за каждые три года накапливается один дополнительный месяц.

Солнечный год состоит из 365 дней, а один дополнительный день добавляется в феврале каждые четыре года.

Древние календари мира

Шумерский календарь. Шумеры, которые, как принято считать, создали первую цивилизацию в истории, также первыми оформили свой лунно-солнечный календарь в письменном виде в 3100 г. до н.э. В их календаре было 12 месяцев, а в каждом месяце 29-30 дней.

Египетский календарь появился в III тыс. до н.э. Считается, что он был связан с восхождением звезды Сириус. В древнеегипетском календаре было 360 дней, а сам календарь был разделен на три сезона в соответствии с разливом Нила.

Первый римский лунный календарь был создан царем Ромулом в 738 году до н.э. В нем было всего 10 месяцев и 354 дня. Поскольку римляне верили, что лишь определенные цифры приносят удачу, от месяца к месяцу они произвольно меняли количество дней и в результате от года к году происходила значительная рассинхронизация времен года.

Календарь майя. Для многих календарь майя ассоциируется с Судным днем. Календарь майя возник в V веке до н.э. и для его расчета использовалась довольно сложная система, а состоял он из нескольких циклов разной длины. Конец света в 2012 году, на самом деле, был вовсе не концом света, а началом нового цикла. Кстати, многие национальные группы, проживающие на Гватемальском нагорье, по-прежнему используют календарь майя, который, согласно мифологии майя, был дарован божеством Ицамна.

Юлианский календарь

Юлианский календарь - это предшественник нынешнего, григорианского календаря, которым сегодня пользуются большинство стран мира. Юлий Цезарь, который немало времени провел в Египте, где система летоисчисления была более точной, чем римская, решил реформировать календарь, который существовал в то время в Римской империи. В результате инициативы Цезара в 46 году до н.э. появляется юлианский календарь, названный по имени…Юлия Цезаря. В России мы вспоминаем о юлианском календаре, когда празднуем Старый новый год.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Григорианский календарь

Юлианский календарь был хорош, но недостаточно точен. К реальному времени, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца он прибавлял 11 минут каждый год, и в результате каждые 400 лет год ”убегал” на три дня вперед. К VIII веку разницу в три дня заметил Беда Достопочтенный, монах-бенедиктинец. В XIII веке философ Роджер Бэкон уже отмечал недельное расхождение, а в 1300 году к календарной реформе призвал Данте Алигьери.

15 октября 1582 года был принят новый календарь, который добавлял один дополнительный день каждые четыре года. Поскольку календарь был принят папой Римским Григорием XIII он получил название Григорианского. Григорианский календарь - это солнечный календарь. Первыми на Григорианский календарь перешла Испания, за ней последовали Португалия, Франция, Польша, Италия и другие католические страны.

Великобритания приняла Григорианский календарь в 1752 году,

Россия - в 1918 году

Турция - в 1926 году,

Египет - в 1928 году,

Китай - в 1949 году,

Саудовская Аравия - в 2016 году

Еврейский календарь

Израиль для летоисчисления использует два календаря: григорианский и еврейский. Григорианский календарь используется в качестве гражданского, то есть в официальных целях, а вот даты религиозных праздников и фестивалей определяются по еврейскому календарю. Еврейский календарь также нужен для того, чтобы выбрать, какая именно часть Торы будет зачитываться в шаббат. Еврейский календарь возник под влиянием вавилонского в период, когда евреи были изгнаны в Вавилон ( в VI веке до н.э). Евреи живут по лунно-солнечному календарю.

Чем еврейский календарь отличается от григорианского:

В еврейском календаре летоисчисление начинается с момента сотворения Земли, который в иудаизме определяется 3761 годом до н.э.

В еврейском календаре (как и в вавилонском) день начинается вечером - после захода солнца.

В високосный год по еврейскому календарю добавляется дополнительный месяц.

Новый год по еврейскому календарю наступает осенью.

Месяцы в еврейском календаре по порядку: нисан, ияр, сиван, тамуз, ав, элул, тишрей, хешван, кислев, тевет, шват, адар, адар бет для високосного года.

Сегодня по еврейскому календарю 28 сивана 5783 года.

Исламский календарь

Исламский календарь - исключительно лунный. В нем месяцы соответствуют фазам луны.

Чем исламский календарь отличается от григорианского:

Летоисчисления в исламском календаре ведется с Хиджры - то есть с 622 года, когда пророк Мухаммед и первые мусульмане ушли из Мекки в Медину. Поэтому второе название исламского календаря - календарь Хиджры.

Исламский лунный год состоит из 354 или 355 дней, то есть он на 10 дней короче, чем солнечный год.

12 месяцев исламского календаря систематически сдвигаются относительно месяцев международного гражданского календаря, а 12-месячный цикл регрессирует по временам года в течение 33 лет. Вот почему Рамадан, месяц поста, может выпасть как на зиму, так и на лето.

Месяцы в исламском календаре называются: мухаррам, сафар, раби аль-авваль, раби аль-ахир, джумада аль-уля, раджаб, шабан, рамадан, шавваль, зуьл-каада, зуль-хиджа.

В исламском календаре четыре священных месяца: раджаб, мухаррам, зуль-каада, зуль-хиджа.

Новый день в исламском календаре начинается с заходом солнца.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня исламским календарем в религиозных целях пользуются в основном страны Персидского залива.

Сегодня по исламскому календарю 28 зуль-каада 1444 года.

Какой календарь в Иране?

Иран, так же как и Афганистан, живет по так называемому иранскому календарю или солнечной Хиджре. Это официальный календарь (первую версию которого разработал в XI веке известный персидский философ и ученый Омар Хайям) как в Иране, так и в Афганистане.

Особенности иранского календаря:

Иранский - солнечный календарь.

Новый год по иранскому или персидскому календарю наступает в день весеннего равноденствия.

Иранский календарь считается одним из самых точных календарей в мире.

Как и в исламском календаре, в иранском - летоисчисление ведется с момента Хиджры.

В иранском календаре 12 месяцев: в первых шести по 31 дню, в следующих пяти - 30 дней, а в последний месяц - 29 или 30 дней в зависимости високосный год или нет.

Месяцы в иранском календаре называются: фарвардин, ордибехешт, хордад, тир, мордад, шахривар, мехр, абан, азар, дей, бахман, эсфанд.

Сегодня по иранскому календарю 27 хордада 1402 года.