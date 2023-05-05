© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы мечтаете увидеть какие-то из перечисленных ниже локаций, стоит задуматься о поездке туда в ближайшие годы. Возможно, к 2030 году их посещение будет уже невозможным. Даже если какое-либо место не исчезнет с лица земли полностью, власти страны, где оно находится, могут запретить посещение туристам в надежде сохранить то, что еще осталось.

Большинство людей, если их спросить, выдадут импровизированный список мест в мире, где они хотели бы побывать. И хотя такие списки путешествий мечты у всех будет разными, некоторые туристические достопримечательности, вероятно, у многих будут повторяться. Однако не все такие места можно еще будет посетить через пять-десять лет. Поскольку ландшафт планеты претерпевает где-то незначительные, а где-то сильные изменения каждый год вследствие таких факторов, как глобальное потепление, влияние человека и экстремальные погодные условия, скоро мы можем лишиться некоторых очень популярных мест.

Великая Китайская стена рассыпается

Великой китайской стене более 2000 лет, она входит в список новых 7 чудес света. Это крупнейший в мире памятник архитектуры и чрезвычайно популярная туристическая достопримечательность. Люди со всего мира приезжают в Китай, чтобы прогуляться по самому длинному рукотворному сооружению в мире. Уже сейчас менее 30% площади стены остается не в аварийном состоянии. Постоянному разрушению способствуют землетрясения, выветривание, деятельность человека и естественная эрозия, так что несмотря на усилия по реконструкции, стена может быть разрушена всего за несколько десятилетий.

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Венеция уходит под воду

Сложно не влюбиться в Венецию - музей под открытым небом с величайшим культурным и историческим наследием. Этот город мостов и каналов славится своей изысканной архитектурой, а романтическая прогулка на гондоле - излюбленное занятие туристов, желающих увидеть город с разных ракурсов. Но вскоре облик Венеции изменится. Город медленно, но верно тонет. Здания все больше погружаются под воду, а кирпичная кладка некоторых строений начинает разрушаться от постоянного воздействия соленой морской воды при наводнениях, которые происходят каждый год. Вскоре этот романтический город может быть полностью закрыт для туристов. Этим летом там вводится лишь плата за посещение города, но к 2030 году Венеция, вероятно, будет уже непригодна для жизни.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тадж-Махал на грани обрушения

Тадж-Махал - главная туристическая достопримечательность и наиболее узнаваемое здание в Индии. Мавзолей цвета слоновой кости, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, построили в XVII веке. Тадж-Махал привлекает около 8 млн посетителей каждый год, однако появились опасения, что вскоре здание может рухнуть, так как на нем появляется все больше трещин. Обмеление протекающей рядом реки повлекло за собой рассыхание деревянного фундамента, на котором построен Тадж-Махал, а также сползание грунта.

фото: commons wikimedia

Ледник Килиманджаро тает

Килиманджаро, возвышающаяся более чем на 5 км над уровнем моря - самая высокая гора Африки и одна из крупнейших туристических достопримечательностей африканского континента. Некоторые туристы приезжают туда, чтобы просто взглянуть на величественную гору, в то время как более смелые пытаются ее покорить. Подъем на стратовулкан в легком темпе для новичков занимает обычно 7-8 дней. Снег на вершине Килиманджаро делает гору еще более красивой, но по расчетам ученых, к 2040 году ледник может полностью исчезнуть, даже без учета глобального потепления. За последние 90 лет объем льдов, покрывающих гору, уменьшился на колоссальные 85%.

фото: commons wikimedia

Мальдивы скоро полностью затонут, Сейшелы тоже

Мальдивские острова, состоящие из 26 атоллов, известны пляжами с белым песком, лагунами с кристально чистой водой и потрясающими коралловыми рифами. Но при этом Мальдивы - самое низко расположенное государство в мире. Поскольку средняя высота островов всего 1,4 метра над уровнем моря, Мальдивы также вполне могут стать первой страной, полностью ушедшей под воду в результате глобального потепления.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Сейшелах (115 островов, разбросанных по всему Индийскому океану) расположено множество роскошных курортов. Но, как и в ситуации с Мальдивами, этому пляжному раю угрожает эрозия. Эксперты предсказывают, что менее чем через 100 лет острова могут полностью уйти под воду. Из-за температурных аномалий там погибло 90% коралловых рифов, окружающих острова, а восстанавливаются они очень медленно.

Галапагосским островам угрожают туристы

Галапагос представляют собой группу островов в Тихом океане к западу от Эквадора. Галапагосские острова - настоящий оазис дикой природы, там обитает большое количество животных, находящихся под охраной. Кроме природных условий самую серьезную угрозу островам представляет сочетание чужеродных видов растений и животных, угрожающих экосистеме и овертуризм. Несколько лет назад из-за эрозии уже разрушилась арка, названная в честь Дарвина, который проводил там исследования.

фото: commons wikimedia

Мачу-Пикчу может съехать с плато

Мачу-Пикчу - древний город инков, расположенный на территории, принадлежащей Перу. Легендарные руины древнего города ежегодно посещают миллионы людей, несмотря на не самую простую дорогу в несколько этапов. Массовый туризм стал вызывать эрозию и оседание почвы с угрожающей скоростью, поэтому туристов стали ограничивать еще с 2011 года, периодически уменьшая лимит или временно закрывая достопримечательность.

фото: commons wikimedia

Мертвое море высыхает

Мертвое море представляет собой бессточное соленое озеро, омывающие Израиль и Иорданию. Оно расположено в самом низком участке суши на Земле, а его воды - одни из самых соленых - вместо купания позволяют только лежать на поверхности. Его посещает огромное количество туристов. Однако каждый год уровень воды Мертвого моря падает примерно на 1 метр. С1960 года его площадь уменьшилось на треть и к 2030 году от озера может мало что остаться.

фото: commons wikimedia

Петра осыпается

Древний город Петра - археологический памятник на территории в Иордании. Там находится множество гробниц и храмов, вырезанных в скалах из розового песчаника, но самым популярным остается храм Эль-Хазне, прославившийся после выхода фильма про Индиану Джонса. Поскольку Петра - главная причина, почему туристы едут в Иорданию, специалисты пытаются предотвратить разрушение памятников, вызванное осадками и ветрами.

фото: commons wikimedia

Мечетям Тимбукту вредят боевики

Мечети Тимбукту, построенные в XIV веке преимущественно из глины, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому периодически проводились попытки по сохранению и восстановлению трех зданий, имеющих огромное значение для исламской культуры африканского континента. Однако мечети разрушает не только время, непоправимый ущерб им также наносят природные условия и человек: мечети сильно пострадали во время туарегского восстания 2012 года. Но пока что в Тимбукту все равно не попасть, так как территория находится под контролем боевиков-сепаратистов. В Мали, куда попасть можно, есть мечеть Дженне - самое большое глинобитное сооружение в мире - там ситуация получше, но многие ученые все равно обеспокоены судьбой уникальной мечети.

фото: commons wikimedia

Гора Серро-Рико под угрозой обрушения

Гора Серро-Рико в Боливии с XVI века была крупнейшим источником серебра в истории человечества. Город Потоси, расположенный рядом с горой, был признан объектом Всемирного наследия в 1987 году из-за значительного влияния на экономику и промышленность. В настоящее время шахта все еще действует, хотя и не в таких масштабах, при этом там постоянно проводятся экскурсии для туристов. Однако есть серьезные опасения, что из-за непрерывной эксплуатация на протяжении столетий, существует риск обрушения не только шахт, но и горы в целом.

Остров Маджули смывает река

Когда-то остров Маджули, расположенный в Индии, был крупнейшим в мире речным островом площадью более 1300 кв км. Однако острову на реке Брахмапутра со множеством вайшнавских монастырей и удивительной фауной угрожает сильное размытие. За последнее столетие площадь острова сократилась более чем на 60% (до 350 кв. км в 2014 году). Всего через 15-20 лет, по прогнозам, острова уже не будет.