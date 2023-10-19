© Фото: Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю

Телецкое озеро – это одна из самых популярных туристических локаций Алтая, известное место силы. В чем уникальность озера Алтын-Коль, как до него добраться, можно ли купаться и что посмотреть вокруг?

Телецкое, оно же Телесское или Тележское, озеро располагается в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай. Это величественное чудо природы – одна из главных ее достопримечательностей.

Откуда произошло название Телецкого озера?

Происхождение названия Телецкого озеро связано с тюркскими племенами телесов. Они жили на его берегу в XVII веке.

Местные также называют озеро Алтын-Коль (Алтын-Кёль), что в переводе означает "золотое озеро".

Легенда о Золотом озере

Одна из легенд об озере объясняет, почему алтайцы называют его "золотым".

В ней повествуется об охотнике по имени Чокул, которому посчастливилось найти огромный слиток золота во время охоты в тайге. Он решил припасти его на черный день. Позже, когда эти земли охватил страшный голод, мужчина решил поменять сокровище на пищу, чтобы накормить свою семью, однако сделать ему этого не удалось. Поняв, что никакого толку от такого богатства нет, Чокул поднялся на холм, бросил слиток в озеро, а затем сам прыгнул в воду. С тех пор местные называют это озеро Алтын-Коль.

Телецкое озеро – мистическое место силы

Телецкое озеро относится к числу мест силы на Алтае.

Многие едут к нему, чтобы почувствовать исходящую от древнего горного озера мощь и мудрость, "зарядиться" его энергетикой.

Мистический настрой поддерживается таинственностью этого места – древние легенды напоминают о тех временах, когда человек не противопоставлял себя природе, а жил в гармонии и единстве с ней.

Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю

В чем уникальность Телецкого озера?

Это место – уникальный природный объект. Длина озера составляет 78 км, ширина – всего 5 км.

Глубина озера равна 325 м, и по этому показателю оно занимает 5-е место в России. Поэтому, несмотря на свою относительно небольшую площадь – 223 кв км – Телецкое озеро содержит в себе 40 кубических километров пресной воды. Больше воды в России только в озере Байкал.

Телецкое озеро в списке ЮНЕСКО

В 1998 году Телецкое озеро было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с еще четырьмя объектами республики в номинации "Алтай – Золотые горы".

Погода на Телецком озере

В долине озера континентальный климат. Погода очень непредсказуемая. На смену солнцу и теплу здесь в любой момент может прийти прохлада и ветер с осадками, поэтому для того, чтобы быть готовым к таким перепадам, следует даже летом брать с собой теплые вещи.

В целом в южной части озера среднегодовая температура на 5 градусов выше, чем в северной.

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Можно ли купаться в озере Алтын-Коль?

Как и любое горное озеро, Телецкое озеро холодное: среднегодовая температура воды составляет всего плюс 4 градуса.

Однако в более теплой южной части в середине лета вода может прогреваться до приемлемых +17 и даже до комфортных +22 градусов. Удобнее всего, конечно, купаться в заливах.

Телецкое озеро зимой

В зимнее время погода в долине очень комфортная. Здесь нет пронизывающих ветров и лютых морозов.

страница Минприроды Республики Алтай ВКонтакте

Полностью озеро замерзает примерно раз в 10 лет. При этом лед очень прозрачный и позволяет рассмотреть, что находится на глубине 4-5 м.

Когда лучше ехать на озеро Телецкое?

Озеро по-своему красиво и летом, и зимой, и в межсезонье. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Например, летом омрачить путешествие могут комары и клещи. Зимой не исключены проблемы с транспортом, в частности, с дорогами, не работает паромная переправа.

Большинство туристов выбирает для поездки на Телецкое озеро период с мая по октябрь.

В какую часть Золотого озера лучше ехать?

Несмотря на то, что погода на юге озера более благоприятная, отдых здесь подходит в первую очередь любителям дикой природы. На южном берегу практически нет турбаз, а времени на то, чтобы добраться до этих мест, понадобится в несколько раз больше. Опытные туристы и местные жители рекомендуют для первой поездки выбирать северную часть.

Где находится Алтын-Кёль?

Телецкое озеро находится на северо-востоке Республики Алтай.

Его географические координаты – 51°31′45″ северной широты и 87°42′53″ восточной долготы.

GPS-координаты – 51.588451,87.665654.

Как добраться до Телецкого озера?

В северную часть

Ближайшие к северной части озера населенные пункты – деревни Артыбаш и Иогач. Быстрее всего добраться до них можно из Горно-Алтайска (столица и единственный город Республики Алтай), куда летают самолеты целого ряда российских авиакомпаний.

Расстояние между Горно-Алтайском и Артыбашем и Иогачем составляет чуть менее 160 км. Доехать до них можно как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте: между Горно-Алтайском и Артыбашем ежедневно курсируют автобусы. Кроме того, к услугам туристов местное такси.

В южную часть

Дорога на южный берег озера ведет через Чуйский тракт, по которому нужно проехать до села Акташ и повернуть в сторону районного центра Улаган.

Официальный сайт Республики Алтай

Здесь будет последняя возможность заправить автомобиль, поскольку далее по пути не будет ни одной АЗС. После поворота на Улаган необходимо держать путь на перевал Кату-Ярык, где предстоит спуститься в Долину Чулышмана. Дальнейшая дорога будет проходить по гравию, а на пути встретится несколько бродов, поэтому преодолевать этот маршрут рекомендуется на полноприводном внедорожнике.

Помимо этого, добраться до южного берега можно с северного, но только в теплое время года. Сделать это можно с помощью паромной переправы, однако стоимость перевозки автомобиля будет стоить немалых денег – в сентябре 2023 года цена за переправу машины (не крупногабаритной) достигала 14 тыс рублей. Бронировать поездку нужно заранее.

Страница паромной переправы на Телецком озере ВКонтакте

Достопримечательности вокруг озера

У берегов Телецкого озера есть ряд живописных водопадов. Одна из главных местных достопримечательностей – водопад Корбу, очень популярный среди туристов. Высота падения воды у него превышает 12 м. Вход на территорию водопада платный, в 2023 году билет стоит 100 рублей.

Историко-архивный путеводитель по Горному Алтаю

По пути к Корбу можно также увидеть 8-метровый водопад Киште, однако подобраться к нему можно только во время водной экскурсии.

В нескольких километрах от села Артыбаш находится образованный сотни лет назад каменный залив. Это не очень большое, но очень живописное место. Вода здесь бирюзового цвета, а по берегам залива – лес и горы.

В 3 км от села Иогач также расположена группа водопадов, к котором без труда можно добраться как на автомобиле, так и пешком.

Кроме того, на севере озера находится поклонная сосна, которую иногда называют "пьяной". Ее уникальность в том, что во время одного из штормов дерево практически прижало к берегу, однако оно не погибло и по-прежнему продолжает расти. Местами ветки сосны даже соприкасаются с водной гладью.

Помимо этого, в северной части озера есть две смотровые площадки с красивыми видами. Одна из них располагается на горе Тилан-туу, а вторая – на горе Кейтек.