Вестник Кавказа

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано из-за пожаров

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские дипломаты, работающие в генеральном консульстве республики в Лос-Анджелесе, эвакуированы из-за пожаров, но продолжают полноценно работать в удаленном формате.

Аномально мощные пожары вынудили эвакуировать сотрудников Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния), рассказал пресс-секретарь МИД АР Айхан Гаджизаде.

В то же время, он заверил, что диппредставительство по-прежнему функционирует, только в удаленном формате, его сотрудники следят за развитием ситуации, все каналы связи с гражданами Азербайджана остаются открытыми, передает Report.

Пожары в Лос-Анджелесе

Напомним, страшные природные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января. За несколько дней они достигли площади более 14 тыс га, в огне были уничтожены более 10 тыс зданий – и эти цифры не окончательные, так как пожары продолжают бушевать. На данный момент известно о пяти крупных возгораниях, часть их них еще не взята под контроль. Погибли минимум 10 человек. В ряде местностей с сегодняшнего вечера планируется ввести комендантский час.

Причина пожара в Лос-Анджелесе

Предварительная причина пожаров – сочетание неблагополучных погодных факторов. Зима в Лос-Анджелесе выдалась необычно засушливая, на низкую влажность наложился аномально сильный ветер.

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