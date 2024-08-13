Вестник Кавказа

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Падение курса российского рубля вызвано западными санкциями против Газпромбанка. Можно ожидать, что через одну-две недели курс придет в норму, считает Силуанов.

В Минфине РФ рассказали, с чем связан низкий курс рубля и назвали сроки его стабилизации.

"Эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка – участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется"

– глава Минфина Антон Силуанов

По его словам, сейчас идет процесс поиска возможностей расчетов с зарубежными контрагентами, через пару недель можно ожидать нормализации ситуации.

"Я думаю, неделя-две и все будет в порядке"

– министр

Отметим, что в правительстве также говорят о том, что на данный момент нет предпосылок для дальнейшего ослабления нацвалюты.

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