В ЦБ РФ прокомментировали текущую ситуацию с курсом рубля

В Центробанке назвали падение курса рубля на этой неделе временным явлением, ситуация уже приходит в норму.
"Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом"
– замглавы регулятора Филипп Габуния
Он добавил, что волатильность связана с санкциями и ЦБ на фоне такой ситуации изменил подход к продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила. Такие меры, добавил он, на данный момент являются достаточными.
"На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса"
– Габуния
Напомним, в последние дни наблюдается ослабление рубля, курс Центробанка на 29 ноября составляет почти 109,6 рубля за доллар и 116,1 рубля за евро.