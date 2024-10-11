В ЦБ РФ прокомментировали текущую ситуацию с курсом рубля

Курс рубля не угрожает финансовой стабильности, ситуация с волатильностью стабилизируется, считают в Центробанке РФ. Доллар на 29 ноября стремится к 110 рублям.

В Центробанке назвали падение курса рубля на этой неделе временным явлением, ситуация уже приходит в норму.

"Мы по-прежнему считаем, что фундаментальные значения имеет именно долгосрочная динамика курса. То, что мы видим на протяжении последней недели, является очень коротким периодом"

– замглавы регулятора Филипп Габуния

Он добавил, что волатильность связана с санкциями и ЦБ на фоне такой ситуации изменил подход к продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила. Такие меры, добавил он, на данный момент являются достаточными.

"На наш взгляд, сейчас принятых мер достаточно. Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется. Важно - мы сохраняем нашу политику относительно плавающего курса"

– Габуния

Напомним, в последние дни наблюдается ослабление рубля, курс Центробанка на 29 ноября составляет почти 109,6 рубля за доллар и 116,1 рубля за евро.