Вестник Кавказа

Что такое золотая виза, за что и где ее дают?

Рина Фельдман
Новостройки на закате
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кто может воспользоваться золотыми визами, обеспечивающими возможность устроиться и получить гражданство в новой стране, что такое золотые визы, где их дают и как их можно получить - рассказываем в этом материале.

В последние 15 лет миграция по всему миру достигла колоссальных масштабов: десятки миллионов людей ищут возможность устроиться в новой стране, чтобы спастись от преследований и войн на родине. Сегодня многие  крупные государства, до сих пор беспрепятственно принимавшие мигрантов, начинают пересматривать свое отношение к ним, но все же одна категория релокантов по-прежнему приветствуется: те, кто отправляется в новую страну с большими средствами.

Что такое золотая виза?

Золотая виза или ”вид на жительство за инвестиции” дает частным иностранным лицам  возможность временного/постоянного проживания в  стране, а также право на работу в обмен на вложенные в эту страну деньги. Будущие резиденты могут потратить инвестиции на недвижимость, создание компании или поддержку каких-либо значимых местных проектов. Нередко, чтобы получить золотую визу необязательно жить в выбранном государстве.  

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда появились золотые визы?

Сегодня золотые визы действуют в более чем в 100 государствах мира, обеспечивая иностранцам возможность при необходимости беспрепятственно сменить страну проживания в случае необходимости. Впервые золотые визы были представлены Сент-Китсом и Невисом, небольшим островным государством в Карибском бассейне, которое является членом британского Содружества наций. С тех пор эта программа - основа экономики страны, обеспечивающая почти 70% дохода. 

Следом за Сент-Китсом и Невисом золотые визы представила Канада в 1986 году с целью привлечения средств в страну. Особенно популярной программа стала среди жителей Китая. 

Зачем нужны золотые визы?

Программы предоставления золотых виз выгодны как для их получателей, так и для тех, кто их выдает. Для стран ”золотые” иностранцы означают дополнительные средства, как в виде инвестиций, так и в виде налогов, а также новые рабочие места, если они вкладывают деньги в предприятия. 

Для получателей золотая виза обеспечивает следующие преимущества: 

  • вид на жительство или гражданство
  • налоговые льготы 
  • свободу передвижения, в частности, в пределах Шенгенской зоны 
  • доступ к социальным программам и медицине принимающей страны
  • возможность получить образование за границей 
  • расширение бизнеса. 
Бизнес центры Москва и Санкт-Петербург в Астане
© Фото: Игорь Лепёхин

За что критикуют золотые визы?

В последнее время ряд стран, в том числе Португалия и Ирландия, сворачивают программы по выдаче золотых виз на фоне все большей критики этой инициативы. Европейская Комиссия, в частности, называет такие визы лазейкой для отмывания денег и ухода от налогов. Кроме того, инвестиции от иностранцев в обмен на ВНЖ подвергаются критике за их непрозрачность, то есть невозможность отследить, откуда они пришли, а также использование для подкупа чиновников и официальных лиц.  Несмотря на это, золотые визы по-прежнему доступны во многих странах и продолжают пользоваться популярностью среди иностранцев.

Золотые визы разных стран

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза в ОАЭ 

В 2019 году ОАЭ запустили программу по предоставлению долгосрочных виз на 5 или 10 лет, которые продлеваются автоматически. Чтобы получить такую визу в ОАЭ, инвестор должен вложить в недвижимость Эмиратов чуть более полумиллиона долларов. Кроме того, те, кто собираются получать золотую визу в Дубай, должны ежегодно платить налог в размере около $70 тысяч. Специалисты, работающие в ОАЭ, также могут получить золотую визу, если их ежемесячная зарплата более $8 тысяч. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза России 

Иностранцы, желающие получить вид на жительство в России, могут это сделать, вложив за три года до подачи заявления 15 млн в соцпроекты или 30 млн в российский бизнес. Кроме того, золотую визу РФ можно получить при покупке недвижимости на сумму от 20 млн рублей, а также при регистрации юридического лица и его деятельности на территории страны не менее двух лет при ежегодных налоговых отчислениях не менее 4 млн рублей. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза Турции 

Желающие получить гражданство Турции должны вложить в экономику страны не менее $ 400 тысяч. Для иностранцев доступны четыре варианта золотой визы в Турецкой Республике: 

  • покупка недвижимости
  • вложения в фонды и акции 
  • долевое участие в турецкой компании
  • открытие депозита в местном банке. 
Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза Кипра 

Кипр дает золотые визы иностранцам, готовым вложить в недвижимость острова 300 тысяч евро, при этом ежегодный доход должен быть от 50 тысяч евро, плюс, по 10 тысяч на каждого ребенка.  Гражданство становится доступным при вложении в строительство или другие проекты государства как минимум 2 млн евро. 

Таиланд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза Таиланда 

В Таиланде действуют программы привилегированного проживания, в рамках которых заявители могут жить в стране с доступом ко всем услугам и льготам от 10 до 20 лет. Всего таких программ пять, стоимостью от $ 18 до $ 140 тысяч. 

Санторини
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза Греции 

Иностранцы могут получить ВНЖ в Греции сроком на 5 лет, вложив в недвижимость от четверти миллиона евро. Держатели греческой золотой визы могут жить в Греции и путешествовать по Шенгенской зоне без визы. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза Испании 

Чтобы получить возможность проживать в Испании, иностранному инвестору нужно вложить 500 тысяч евро в недвижимость, либо положить в испанский банк миллион евро, либо купить акции испанских компаний на ту же сумму. Испанская программа выдачи золотых виз завершается 3 апреля 2025 года. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Золотая виза в США

На днях президент США Дональд Трамп заявил о том, что США начнут продавать ”золотые карты” для желающих перебраться в Америку и со временем получить гражданство страны за $ 5 млн. Золотая карта Трампа придёт на замену визе EB-5, в рамках которой за $ 800 тыс. в виде инвестиций можно было получить вид на жительство в стране. 

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