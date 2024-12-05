Расчетный курс доллара упал ниже 87 рублей

В четверг курс доллара продолжает снижаться. Вечером курс USD опускался ниже 87 рублей, до минимального уровня с 4 сентября прошлого года.

Расчетный внебиржевой курс доллара сегодня падал до минимальных значений с 4 сентября 2024 года.

Согласно данным торгов, к 19:00 мск доллар подешевел до 87,05 рубля, а незадолго до этого падал еще ниже - до 86,9 рубля, что соответствует минимум с 4 сентября.

Таким образом, 20 февраля курс доллара снизился почти на три рубля по сравнению с прошлой торговой сессией.