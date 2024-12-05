Вестник Кавказа

Расчетный курс доллара упал ниже 87 рублей

Расчетный курс доллара упал ниже 87 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг курс доллара продолжает снижаться. Вечером курс USD опускался ниже 87 рублей,  до минимального уровня с 4 сентября прошлого года.

Расчетный внебиржевой курс доллара сегодня падал до минимальных значений с 4 сентября 2024 года.

Согласно данным торгов, к 19:00 мск доллар подешевел до 87,05 рубля, а незадолго до этого падал еще ниже - до 86,9 рубля, что соответствует минимум с 4 сентября.

Таким образом, 20 февраля курс доллара снизился почти на три рубля по сравнению с прошлой торговой сессией.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туры в Турцию подешевели на 7% на фоне укрепления рубля

Туры в Турцию подешевели на 7% на фоне укрепления рубля

Курс доллара рухнул ниже 90 рублей

Курс доллара рухнул ниже 90 рублей

Лира достигла исторического минимума в Турции

Лира достигла исторического минимума в Турции

Нацбанк Казахстана не планирует вводить фиксированный курс

Нацбанк Казахстана не планирует вводить фиксированный курс

Нацбанк Казахстана взялся за пункты обмена валюты

Нацбанк Казахстана взялся за пункты обмена валюты

Центробанк повысил курсы валют на завтра

Центробанк повысил курсы валют на завтра

В Минэкономразвития объяснили ситуацию с долларами старого образца

В Минэкономразвития объяснили ситуацию с долларами старого образца

Нацвалюта Грузии восстановится через несколько дней - премьер

Нацвалюта Грузии восстановится через несколько дней - премьер

Греф: сейчас лучшее время продавать доллары

Греф: сейчас лучшее время продавать доллары

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию

Силуанов дал рублю две недели на стабилизацию

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы