Что такое спешелти кофе?
Спешелти кофе (от англ. specialty) - это кофе высшего качества, который оценивается по специальной 100-балльной шкале, разработанной Ассоциацией спешелти кофе. Для того чтобы сорт кофе получил маркировку ”спешелти”, Q-грейдер, эксперт по качеству, должен присудить ему как минимум 80 баллов.
Спешелти кофе - это арабика или робуста?
До недавнего времени спешелти считались зерна исключительно арабики за их более тонкий и изысканный аромат по сравнению с более кислой крепкой робустой. Однако в последнее время на фоне климатических изменений, которые всё сильнее осложняют процесс выращивания сортов арабики, робуста, хоть и реже, тоже получает статус ”спешелти” и пользуется спросом среди ценителей кофе.
Кто придумал спешелти кофе?
Первой, кто предложила использовать термин speciality кофе, точнее, кто так назвал самые качественные сорта от некрупных производителей, стала дегустатор и закупщик кофе, американка норвежского происхождения Эрна Кнутсен, в 1974 году. Позднее она основала собственную компанию KnutsenCoffees и Ассоциацию спешелти кофе.
Чем спешелти кофе отличается от коммерческого кофе?
Между кофе класса specialty и любыми другими сортами кофе, которые называются коммерческими, то есть рассчитанными на широкий круг потребителей, довольно много отличий:
- кофе с маркировкой ”спешелти” соответствует стандартам качества на каждом этапе производства: от выращивания и сбора урожая до обжарки. С коммерческими сортами отследить качество на 100% зачастую невозможно.
- спешелти кофе занимает всего 20-процентную долю рынка кофе
- производители спешелти кофе применяют экологичные методы выращивания урожая с тем, чтобы создать качественную продукцию
- спешелти кофе на порядок дороже, чем масс-маркет кофе
- каждая партия спешелти кофе, в отличие от коммерческого, обжаривается отдельно
- зачастую обжарщики работают напрямую с производителями спешелти кофе.
Почему спешелти кофе такой дорогой?
Спешелти кофе значительно дороже, чем обычный кофе. Минимальная цена на зерна с оценкой от 80 баллов примерно от 600 рублей за 250 граммов. Стоимость спешелти кофе определяется следующими факторами:
- высоким качеством зерен, которые выращиваются в оптимальных климатических условиях и на достаточной высоте
- процессом сборки урожая: собираются только созревшие ягоды, притом вручную
- прозрачным процессом производства: регион и ферма, на которой вырастили зерна, всегда известны
- комплексными и уникальными вкусовыми характеристиками
- ограниченной доступностью: спешелти кофе производят в небольших объёмах и поставляют маленькими партиями.
Где выращивают спешелти кофе?
Спешелти кофе выращивают производители по всему миру, но больше всего их в так называемом ”кофейном поясе”, который тянется от Центральной Америки до Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Среди основных производителей такие страны как Гватемала, Колумбия, Перу, Никарагуа, Бразилия, Замбия, Руанда, Кения, Йемен, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Австралия.
Как понять, что кофе спешелти?
Критерии, по которым можно определить, что кофе - спешелти, должны быть указаны на упаковке. Эти критерии следующие:
- оценка Q-грейдера (не ниже 80 баллов)
- дата обжарки, информация о стране или ферме-производителе, а также о том, где была произведена обжарка зёрен
- информация о процесс обработки или ферментации кофейных зерен
- вкусовой профиль или дескриптор вкуса: аромат, кислотность, плотность и вкусовые ноты.
Сами зерна кофе спешелти должны быть:
- легкой (светлой) или средней обжарки. Чем легче обжарка, тем больше вкуса сохраняется в кофейных зернах
- без повреждений и дефектов
- после обжарки спешелти кофе проходит каппинг или дегустацию на соответствие качеству. Информация об этом тоже иногда указывается на упаковке.
Где можно купить спешелти кофе?
Спешелти кофе можно купить в специализированных кофейных магазинах, кофе-бутиках и в кофейнях, где всё чаще предлагают качественные и уникальные сорта, ввиду роста их популярности на фоне подорожания обычного кофе и желания потребителей приобретать качественную продукцию. На маркет-плейсах тоже продают кофе с маркировкой ”спешелти”, однако такую продукцию перед покупкой нужно тщательно проверять по указанным критериям.