Вестник Кавказа

Что такое спешелти кофе?

Екатерина Винник
Специи и кофе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В последние годы всё чаще в кофейнях и в кофейных магазинах предлагают ”спешелти кофе”, особый на вкус и стоящий на порядок дороже, чем обычный. Чем отличается особенный кофе, где его выращивают и почему он так дорого стоит - рассказываем в этом материале.

Что такое спешелти кофе?

Спешелти кофе (от англ. specialty) - это кофе высшего качества, который оценивается по специальной 100-балльной шкале, разработанной Ассоциацией спешелти кофе. Для того чтобы сорт кофе получил маркировку ”спешелти”, Q-грейдер, эксперт по качеству, должен присудить ему как минимум 80 баллов. 

Спешелти кофе - это арабика или робуста?

До недавнего времени спешелти считались зерна исключительно арабики за их более тонкий и изысканный аромат по сравнению с более кислой крепкой робустой. Однако в последнее время на фоне климатических изменений, которые всё сильнее осложняют процесс выращивания сортов арабики, робуста, хоть и реже, тоже получает статус ”спешелти” и пользуется спросом среди ценителей кофе. 

Посетительница ресторана с кофе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал спешелти кофе?

Первой, кто предложила использовать термин speciality кофе, точнее, кто так назвал самые качественные сорта от некрупных производителей, стала дегустатор и закупщик кофе, американка норвежского происхождения Эрна Кнутсен, в 1974 году. Позднее она основала собственную компанию KnutsenCoffees и Ассоциацию спешелти кофе. 

Чем спешелти кофе отличается от коммерческого кофе? 

Между кофе класса specialty и любыми другими сортами кофе, которые называются коммерческими, то есть рассчитанными на широкий круг потребителей, довольно много отличий: 

  • кофе с маркировкой ”спешелти” соответствует стандартам качества на каждом этапе производства: от выращивания и сбора урожая до обжарки. С коммерческими сортами отследить качество на 100% зачастую невозможно. 
  • спешелти кофе занимает всего 20-процентную долю рынка кофе 
  • производители спешелти кофе применяют экологичные методы выращивания урожая с тем, чтобы создать качественную продукцию 
  • спешелти кофе на порядок дороже, чем масс-маркет кофе 
  • каждая партия спешелти кофе, в отличие от коммерческого, обжаривается отдельно 
  • зачастую обжарщики работают напрямую с производителями спешелти кофе. 
Зерна кофе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему спешелти кофе такой дорогой?

Спешелти кофе значительно дороже, чем обычный кофе. Минимальная цена на зерна с оценкой от 80 баллов примерно от 600 рублей за 250 граммов. Стоимость спешелти кофе определяется следующими факторами: 

  • высоким качеством зерен, которые выращиваются в оптимальных климатических условиях и на достаточной высоте 
  • процессом сборки урожая: собираются только созревшие ягоды, притом вручную
  • прозрачным процессом производства: регион и ферма, на которой вырастили зерна, всегда известны 
  • комплексными и уникальными  вкусовыми характеристиками
  • ограниченной доступностью: спешелти кофе производят в небольших объёмах и поставляют маленькими партиями. 

Где выращивают спешелти кофе?

Спешелти кофе выращивают производители по всему миру, но больше всего их в так называемом ”кофейном поясе”, который тянется от Центральной Америки до Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Среди основных производителей такие страны как Гватемала, Колумбия, Перу, Никарагуа, Бразилия, Замбия, Руанда, Кения, Йемен, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Австралия.  

Кофе в кафе
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как понять, что кофе спешелти?

Критерии, по которым можно определить, что кофе - спешелти, должны быть указаны на упаковке. Эти критерии следующие: 

  • оценка Q-грейдера (не ниже 80 баллов)
  • дата обжарки, информация о стране или ферме-производителе, а также о том, где была произведена обжарка зёрен
  • информация о процесс обработки или ферментации кофейных зерен 
  • вкусовой профиль или дескриптор вкуса: аромат, кислотность, плотность и вкусовые ноты. 

Сами зерна кофе спешелти должны быть: 

  • легкой (светлой) или средней обжарки. Чем легче обжарка, тем больше вкуса сохраняется в кофейных зернах
  • без повреждений и дефектов 
  • после обжарки спешелти кофе проходит каппинг или дегустацию на соответствие качеству. Информация об этом тоже иногда указывается на упаковке. 

Где можно купить спешелти кофе? 

Спешелти кофе можно купить в специализированных кофейных магазинах, кофе-бутиках и в кофейнях, где всё чаще предлагают качественные и уникальные сорта, ввиду роста их популярности на фоне подорожания обычного кофе и желания потребителей приобретать качественную продукцию. На маркет-плейсах тоже продают кофе с маркировкой ”спешелти”, однако такую продукцию перед покупкой нужно тщательно проверять по указанным критериям.

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