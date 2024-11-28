В последние годы всё чаще в кофейнях и в кофейных магазинах предлагают ”спешелти кофе”, особый на вкус и стоящий на порядок дороже, чем обычный. Чем отличается особенный кофе, где его выращивают и почему он так дорого стоит - рассказываем в этом материале.

Что такое спешелти кофе?

Спешелти кофе (от англ. specialty) - это кофе высшего качества, который оценивается по специальной 100-балльной шкале, разработанной Ассоциацией спешелти кофе. Для того чтобы сорт кофе получил маркировку ”спешелти”, Q-грейдер, эксперт по качеству, должен присудить ему как минимум 80 баллов.

Спешелти кофе - это арабика или робуста?

До недавнего времени спешелти считались зерна исключительно арабики за их более тонкий и изысканный аромат по сравнению с более кислой крепкой робустой. Однако в последнее время на фоне климатических изменений, которые всё сильнее осложняют процесс выращивания сортов арабики, робуста, хоть и реже, тоже получает статус ”спешелти” и пользуется спросом среди ценителей кофе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумал спешелти кофе?

Первой, кто предложила использовать термин speciality кофе, точнее, кто так назвал самые качественные сорта от некрупных производителей, стала дегустатор и закупщик кофе, американка норвежского происхождения Эрна Кнутсен, в 1974 году. Позднее она основала собственную компанию KnutsenCoffees и Ассоциацию спешелти кофе.

Чем спешелти кофе отличается от коммерческого кофе?

Между кофе класса specialty и любыми другими сортами кофе, которые называются коммерческими, то есть рассчитанными на широкий круг потребителей, довольно много отличий:

кофе с маркировкой ”спешелти” соответствует стандартам качества на каждом этапе производства: от выращивания и сбора урожая до обжарки. С коммерческими сортами отследить качество на 100% зачастую невозможно.

спешелти кофе занимает всего 20-процентную долю рынка кофе

производители спешелти кофе применяют экологичные методы выращивания урожая с тем, чтобы создать качественную продукцию

спешелти кофе на порядок дороже, чем масс-маркет кофе

каждая партия спешелти кофе, в отличие от коммерческого, обжаривается отдельно

зачастую обжарщики работают напрямую с производителями спешелти кофе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему спешелти кофе такой дорогой?

Спешелти кофе значительно дороже, чем обычный кофе. Минимальная цена на зерна с оценкой от 80 баллов примерно от 600 рублей за 250 граммов. Стоимость спешелти кофе определяется следующими факторами:

высоким качеством зерен, которые выращиваются в оптимальных климатических условиях и на достаточной высоте

процессом сборки урожая: собираются только созревшие ягоды, притом вручную

прозрачным процессом производства: регион и ферма, на которой вырастили зерна, всегда известны

комплексными и уникальными вкусовыми характеристиками

ограниченной доступностью: спешелти кофе производят в небольших объёмах и поставляют маленькими партиями.

Где выращивают спешелти кофе?

Спешелти кофе выращивают производители по всему миру, но больше всего их в так называемом ”кофейном поясе”, который тянется от Центральной Америки до Папуа-Новой Гвинеи и Австралии. Среди основных производителей такие страны как Гватемала, Колумбия, Перу, Никарагуа, Бразилия, Замбия, Руанда, Кения, Йемен, Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Австралия.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Как понять, что кофе спешелти?

Критерии, по которым можно определить, что кофе - спешелти, должны быть указаны на упаковке. Эти критерии следующие:

оценка Q-грейдера (не ниже 80 баллов)

дата обжарки, информация о стране или ферме-производителе, а также о том, где была произведена обжарка зёрен

информация о процесс обработки или ферментации кофейных зерен

вкусовой профиль или дескриптор вкуса: аромат, кислотность, плотность и вкусовые ноты.

Сами зерна кофе спешелти должны быть:

легкой (светлой) или средней обжарки. Чем легче обжарка, тем больше вкуса сохраняется в кофейных зернах

без повреждений и дефектов

после обжарки спешелти кофе проходит каппинг или дегустацию на соответствие качеству. Информация об этом тоже иногда указывается на упаковке.

Где можно купить спешелти кофе?

Спешелти кофе можно купить в специализированных кофейных магазинах, кофе-бутиках и в кофейнях, где всё чаще предлагают качественные и уникальные сорта, ввиду роста их популярности на фоне подорожания обычного кофе и желания потребителей приобретать качественную продукцию. На маркет-плейсах тоже продают кофе с маркировкой ”спешелти”, однако такую продукцию перед покупкой нужно тщательно проверять по указанным критериям.