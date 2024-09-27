Вестник Кавказа

Греф: сейчас лучшее время продавать доллары

Греф: сейчас лучшее время продавать доллары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Сбербанка считает, что россиянам пора продавать накопленные доллары. По его мнению, выгоднее положить деньги на депозитные счета.

Делать сбережения в долларах нет смысла, лучше поменять валюту на рубли и сделать вклады, заявил глава Сбера Герман Греф.

Сейчас лучшее время, чтобы продавать доллары и открывать депозиты, поделился Греф. По его словам, в 2022 года многие россияне приобрели большое количество долларов и хранят их дома, но накопленная инфляция в США за три года близка к 20%, это значит, что хранить валюту не выгодно.

"Если вы положили $100 в 2022 году под подушкой, сегодня от них осталось уже $80"

– Греф

Курс рубля в ближайшее время будет «без сюрпризов», добавил он. Колебания возможны, но падать нацвалюта не должна. На сегодня равновесный курс составляет 100-105 рублей за доллар.

"Доходность в рублях на депозитах гарантированная, нет смысла держать какие-то деньги (в валюте)"

– Греф

Отметим, что в России по итогу этого года инфляция превысит прогнозы Центробанка и составит около 9%.

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