Вестник Кавказа

Санкт-Петербург на ноябрьские праздники: куда сходить, что посмотреть?

Медина Назарова
Санкт-Петербург на ноябрьские праздники: куда сходить, что посмотреть?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России начинаются длинные выходные. Лидером рейтинга бронирований поездок на ноябрьские праздники в этом году стал Санкт-Петербург. Расскажем, что посмотреть в северной столице, если вы окажетесь там впервые.

Площадь Восстания

Если вы приехали в Санкт-Петербург на поезде, то выйдя из здания Московского вокзала, попадаете на площадь Восстания, где над зданием гостиницы «Октябрьская» вас встречает надпись ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД. В центре площади расположена стела — обелиск городу-герою. Это одно из самых людных мест города. Таким образом, выйдя из поезда, вы сразу попадаете в атмосферу города на Неве. От площади Восстания начинается главная улица Санкт-Петербурга — Невский проспект.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Невский проспект

Протяженность проспекта составляет 4,5 км. Там вы увидите потрясающие архитектурные объекты, такие как магазин купцов Елисеевых, Аничков дворец и рядом с ним Аничков мост через Фонтанку с четырьмя скульптурами укротителей коней. Здесь же неподалеку знаменитый книжный магазин Петербурга — дом Зингера. В Доме книги можно как приобрести литературу, так и просто почитать то, что вас интересует, а еще выпить чашечку кофе, любуясь видом на величественный Казанский собор. Вход в собор бесплатный, так как это центр церковной жизни Санкт-Петербурга. Советуем ознакомиться с внутренним убранством собора, состоящим из барельефов, икон, фресок и мозаики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если двигаться дальше по Невскому проспекту по направлению к набережной Невы, пересекая канал Грибоедова, слева можно увидеть один из самых красивых храмов России — Спас на Крови или Храм Воскресения Христова, возведенный в честь императора Александра Второго. Особенно хорош вид на храм с пешеходного Итальянского моста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворцовая площадь

Есть смысл очутиться на его главной площади ранним утром: чем меньше движения и звуков, тем величественнее она выглядит и тем большее впечатление она на вас окажет. 

Большая морская улица проведет вас через Триумфальную арку, и вы окажетесь в центре истории Государства Российского.

Зимний дворец, он же Эрмитаж, здания штаба Гвардейского корпуса и Главного штаба, а также Александровская колонна в центре площади —главные исторические места.

С Дворцовой площади можно вернуться на Невский проспект и отдохнуть в Александровском саду, любуясь на здание Адмиралтейства и огромный фонтан в центре сада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вдоль Невы

Буквально через дорогу от парка расположен Исаакиевский собор — еще один символ Петербурга, который украшают 112 гранитных колонн и более 350 скульптур. 100 кг золота было потрачено на позолоту огромного купола собора. Одновременно собор принимает в стенах до 12 тысяч посетителей.

Дальше советуем вернуться к набережной Невы и вдоль нее дойти до Летнего сада — первого, возведенного Петром, сада Санкт-Петербурга, где расположена летняя резиденция Петра I с большой коллекцией мраморной скульптуры, разнообразными фонтанами и беседками.

В 45 минутах ходьбы от Летнего сада, находится еще один потрясающей красоты архитектурный объект — Воскресный Смольный собор. Построенный по приказу дочери Петра I Елизаветы Петровны и освященный в 1835 году собор считается одним из лучших проектов великого Бартоломео Растрелли и представляет собой шедевр стиля барокко. Бело-голубая цветовая гамма только усиливает эффект нарядного архитектурного наряда. У собора есть своя смотровая площадка. Вход — 200 руб. Придется преодолеть 17 этажей, но эффект от увиденного стоит того. Виды Петербурга, которые откроются вашему взору, будут сопровождаться аудиоэкскурсией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В шаговой доступности от Смольного находится Оранжерея Таврического сада, заложенная в 1784 году. Сегодня это пространство для отдыха после долгой прогулки по центру Петербурга, где можно полюбоваться на растения, попить кофе и построить планы на следующий день пребывания в северной столице.

Вход в оранжерею платный — 150 руб.

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