Россиянам напомнили о еще одной шестидневной рабочей неделе

В 2024 году в производственном календаре России стоит еще одна шестидневная рабочая неделя. Эта неделя случится в декабре и станет последней в году.

В начале ноября россияне отработали шестидневную неделю, еще одна шестидневка ждет их под конец года.

Увеличенная рабочая неделя начнется в понедельник 23 декабря и завершится в субботу 28 декабря. С 29 декабря в стране стартуют праздники, этой зимой отдых продлится 11 дней. После этого начнется короткая рабочая неделя - всего из двух дней. Первым рабочим днем 2025 года станет 9 января, поработав четверг и пятницу, можно будет снова уйти на выходные.

Рабочие шестидневки появляются в календаре из-за переноса выходных правительством.