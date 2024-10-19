Вестник Кавказа

Россиянам напомнили о еще одной шестидневной рабочей неделе

Россиянам напомнили о еще одной шестидневной рабочей неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году в производственном календаре России стоит еще одна шестидневная рабочая неделя. Эта неделя случится в декабре и станет последней в году.

В начале ноября россияне отработали шестидневную неделю, еще одна шестидневка ждет их под конец года.

Увеличенная рабочая неделя начнется в понедельник 23 декабря и завершится в субботу 28 декабря. С 29 декабря в стране стартуют праздники, этой зимой отдых продлится 11 дней. После этого начнется короткая рабочая неделя - всего из двух дней. Первым рабочим днем 2025 года станет 9 января, поработав четверг и пятницу, можно будет снова уйти на выходные.

Рабочие шестидневки появляются в календаре из-за переноса выходных правительством.

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