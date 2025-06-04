Аэропорт в Вазиани заработает в 2031 году

Новый Тбилисский международный аэропорт в пригороде грузинской столицы поселке Вазиани заработает в 2031 году и сможет принимать в год до 20 миллионов пассажиров, рассказал премьер Грузии.

Грузинское правительство интенсивно работает над переносом столичного аэропорта в пригород грузинской столицы поселок Вазиани, уже определена дата начала его работы, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте страны.

Ожидается, что пропускная способность нового аэропорта вырастет до 20 млн пассажиров в год, а инвестиции в воздушную гавань составят примерно $1,3 млрд, передает Sputnik Грузия.

"В этом году мы начнем процедуру выбора партнера, и в будущем году у нас уже будет партнер. В 2031 году мы сможем перенести аэропорт в Вазиани"

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, Вазиани - поселок, расположенный в 25 км от Тбилиси, до 30 июня 2001 здесь находилась 137-я военная база министерства обороны России. В поселке уже есть хорошо оборудованная взлетно-посадочная полоса ВВС России, которая потребует минимальных вложений для ее модернизации.