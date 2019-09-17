В Грузии рассказали о ходе строительства нового аэропорта

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал аэропорт Вазиани безальтернативным и рассказал о текущих работах.
"Развитие Вазиани – это однозначно новый импульс с точки зрения авиации, авиационной политики, туризма и городского развития в целом… Вазиани – безальтернативный проект, который развивается планомерно"
– Давиташвили
Он отметил, что аэропорт будет международным и станет импульсом для развития авиации, авиационной политики, туризма и городского развития. Построить аэропорт планируется до 2030 года.
Тендер на разработку генплана развития воздушной гавани был объявлен год назад.
"Завершены навигационные исследования, что позволило нам правильно спланировать взлетно-посадочную полосу и другое"
– Давиташвили
Вазиани находится в 25 км от грузинской столицы, строительство аэропорта обойдется в $1,3 млрд.