В Грузии рассказали о ходе строительства нового аэропорта

Работа над проектом аэропорта Вазиани идет планомерно, составлен план взлетно-посадочной полосы будущей воздушной гавани, рассказали в правительстве Грузии.

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал аэропорт Вазиани безальтернативным и рассказал о текущих работах.

"Развитие Вазиани – это однозначно новый импульс с точки зрения авиации, авиационной политики, туризма и городского развития в целом… Вазиани – безальтернативный проект, который развивается планомерно"

– Давиташвили

Он отметил, что аэропорт будет международным и станет импульсом для развития авиации, авиационной политики, туризма и городского развития. Построить аэропорт планируется до 2030 года.

Тендер на разработку генплана развития воздушной гавани был объявлен год назад.

"Завершены навигационные исследования, что позволило нам правильно спланировать взлетно-посадочную полосу и другое"

– Давиташвили

Вазиани находится в 25 км от грузинской столицы, строительство аэропорта обойдется в $1,3 млрд.