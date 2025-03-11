Аэропорт Батуми обновят за почти $1 млн

В 2025 году в аэропорту Батуми улучшат инфраструктуру. Управляющая компания потратит на это $913 тыс. Решение было принято на фоне увеличения потока пассажиров.

В Международный аэропорт Батуми вложат 12,5 млн лари ($913,7 тыс) в 2025 году. Они пойдут на реализацию инфраструктурных проектов на фоне возросшего пассажиропотока, рассказали в компании TAV Georgia, которая занимается управлением аэропортов в Тбилиси и Батуми.

"У нас запланировано несколько проектов в Батумском международном аэропорту – как на аэродроме, так и в зоне терминала. На фоне возросшего пассажиропотока важно, чтобы инфраструктура отвечала всем вызовам, дабы поддерживать высокий стандарт качества обслуживания, к которому наши пассажиры привыкли за долгие годы"

- технический менеджер TAV Georgia Алуда Цабаури

В планах компании – развить IT-инфраструктуру и приобрести операционную технику. Также она намерена расширить зоны прилета пассажиров к осени 2025 года, построить новое здание и разместить дополнительные офисные помещения.

В текущем году также произведут расширение площади стоянки самолетов и восстановят взлетно-посадочную полосу. Таким образом, батумская авиагавань сможет одновременно принимать девять среднегабаритных самолетов и один вертолет.