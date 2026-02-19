Страны Ближнего Востока опасаются затяжной войны Ирана и США

The Washington Post: власти Саудовской Аравии и ОАЭ опасаются затяжного и кровавого конфликта Ирана и США, однако благосклонно относятся к сценарию ограниченных ударов по ИРИ в целях давления на Тегеран.

Представители политических элит стран Ближнего Востока позитивно восприняли новости о военных приготовлениях США у границ Ирана, однако сценарий затяжного конфликта двух стран вызывает беспокойство, передает The Washington Post. По данным издания, такую позицию разделяют чиновники из Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Некоторые политические силы могли бы отнестись благосклонно к ограниченным ударам для усиления давления на Иран. Однако затянувшийся конфликт может быть кровавым, возможно втягивание в войну большего количества стран, намеренно или из-за неверных расчетов"

– The Washington Post

Власти стран региона рассматривали военные приготовления США как часть давления на Тегеран в контексте переговоров, однако вскоре стало понятно, что власти ИРИ не намерены отказаться от "красных линий", а лидер США Дональд Трамп готов к решительным действиям, отмечает WP.

Какой будет война США и Ирана для региона?

Эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил сомнение в том, что Иран действительно будет активно атаковать американские базы в странах Ближнего Востока в ответ на нападение США.

"Я думаю, в цели ответного удара Ирана не входит постоянный обстрел американских баз. США ведь готовы к этому, и на время военной операции против Ирана эти базы будут стоять пустыми. В таких условиях Тегерану ни к чему вести долгие обстрелы американских баз, поскольку это ничего не даст", - прежде всего сказал он.

"Скорее всего, ракетные ресурсы Ирана будут преимущественно использованы для нанесения ударов по Израилю – там расположены гораздо более уязвимые цели, чем американские базы. Что касается продолжительности боевых действий, то она будет зависеть от степени интенсивности ответных ударов Ирана", - подчеркнул Кирилл Семенов.

Востоковед отметил, что ближневосточные государства постараются по максимуму не вмешиваться в боевые действия США и Израиля против Ирана. "Я не думаю, что те же Саудовская Аравия и Катар будут как-то остро реагировать, когда КСИР направит ракеты на местные американские базы, ведь это удары не по аравийским и катарским землям прежде всего, а именно по объектам США. А поскольку базы будут пустыми, то и жертв или серьезных разрушений не произойдет", - пояснил он.

"Даже если будут какие-либо разрушения на американским базах, например, будет выведена из строя американская военная техника, все-таки это не объекты этих государств, так что для них нападения Ирана на объекты США не являются большой проблемой. Мы уже видели во время ракетной атаки Ирана на американскую базу Аль-Удейд в Катаре в прошлом июне, что отношения Ирана и Катара после этого никак не изменились", - добавил Кирилл Семенов.

"Стоит подчеркнуть, что у Ирана есть другие варианты создания проблем региону, в особенности это перекрытие Ормузского пролива. Кроме того, у Тегерана нет существенных оснований как-то серьезно атаковать американские базы на Ближнем Востоке еще и потому, что все государства, где эти базы есть, выступили против агрессии США против Ирана. И арабские монархии Персидского залива твердо намерены эту линию продолжать. Так что по части ракетных ударов Ирана остается наиболее вероятным сосредоточение КСИР на обстрелах Израиля", - заключил эксперт Российского совета по международным делам.