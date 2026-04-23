Трамп выразил стремление возобновить контакты с Путиным

Американский президент Дональд Трамп, заявил о необходимости возобновления прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.

"Я не из тех парней, которые (заявляют - ред.), что не будут говорить с ним. Я люблю говорить со всеми, если вы умный человек, умеете контролировать свои эмоции и другие вещи, которые нужно контролировать. Я за то, чтобы разговаривать"

– Дональд Трамп

Также он отметил, что американская сторона продолжает работу над мирным урегулированием украинского конфликта.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что рассуждал о приглашении Путина на саммит Группы двадцати, который пройдет в декабре текущего года в Майами.

Трамп готовит мир на Украине

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в настоящее время Администрация Трампа начала дипломатическую подготовку к завершению украинского конфликта.

"Я думаю, это сигнал о том, что в течение 2026 года США хотели бы завершить конфликт на Украине подписанием того или иного соглашения – о временном перемирии или постоянном мире. Вашингтону нужно снять украинскую тему с повестки дня. Особенно многозначительно звучит идея о приглашении Владимира Путина на саммит G20 в Майами", - прежде всего сказал он.

"Дело в том, что визит Путина во Флориду в текущих условиях, пока конфликт на Украине идет полным ходом, невозможен по политическим причинам: возможны большие протесты и гражданского общества США, и Демократической партии, и проукраинского лобби. Поэтому, раздумывая о приглашении президента России в Майами, Дональд Трамп рассчитывает, что к этому времени, к декабрю, конфликт будет завершен. Прекращение украинского конфликта создаст условия для возвращения России в западную орбиту и для прямых контактов с российским лидером", - продолжил Владимир Васильев.

"Трамп вернулся к своей старой идее, что Россию после украинского конфликта необходимо реинтегрировать в западную часть мировой экономики. Саммит G20 в Майами — идеальная площадка для претворения этой идеи в жизни. Возможно, там начнется диалог о снятии антироссийских санкций. Также приглашение наверняка может получить и глава Китая Си Цзиньпин, так что Трамп способен организовать и совещание втроем в Майами для достижения тех или иных глобальных сделок в обход Европы", - сообщил американист.

"В актуальных предложениях США, обещающих возвращение отношений с Россией к ситуации как минимум января 2022 года (а максимум – с признанием Крыма российской территорией), можно увидеть желание подтолкнуть Россию к скорейшему заключению мирного соглашения с Украиной, по всей видимости, за счет тех или иных уступок. При этом Трамп безусловно учитывает, что Россия не будет уступать из-за одной лишь надежды на некие малопонятные блага или обещания – и возобновляет идею о реинтеграции РФ в мировую экономику", - отметил он.

"Первоочередная причина для Дональда Трампа в данном случае – необходимость сразу же после завершения иранского конфликта, насколько это вообще возможно, завершить и украинский конфликт. Пока что это не сочетается с реалиями: переговоры Москвы с Киевом приостановлены, перспективы их продолжения неясны, до какого-либо согласованного совместного документа еще очень далеко. Но сигнал со своей стороны США посылают уже сейчас", - заключил Владимир Васильев.