Архыз вошел в тройку самых популярных зимних курортов в этом году

Архыз занял третье место в списке самых популярных зимних курортов в этом году.

Курорт Архыз вошел в тройку самых популярных мест зимнего отдыха россиян в этом году, рассказали в пресс-службе правительства КЧР.

"Архыз занял второе место в рейтинге курортов, популярных в зимние каникулы. Эксперты отмечают, что выбор путешественников обусловлен наличием развитой инфраструктуры, разнообразием трасс и предложением жилья"

– КЧР

Согласно оценкам аналитиков туристической отрасли, первенство по популярности в этом году выиграла Красная Поляна в Сочи. "Бронза" рейтинга отправилась в Кемеровскую область, где располагается Шерегеш.

Отметим, что курорт Архыз может предложить любителям активного отдыха около 27 км трасс различного уровня сложности. На территории комплекса функционируют туристические деревни Романтик и Лунная.

В середине октября стало известно, что на Архызе будет реализован проект премиальных отелей "Лунная поляна", вложения в который составят около 35 млрд рублей.