КЧР получит более 4 млрд рублей на аэропорт "Архыз"

Правительство выделило свыше 4 млрд рублей на строительство инженерных коммуникаций нового аэропорта "Архыз" в КЧР.

Власти Карачаево-Черкесии получат свыше 4 млрд рублей из бюджета на развитие аэропорта "Архыз". Кредит будет направлен на создание инженерной сети нового аэровокзала, информирует пресс-служба правительства РФ.

Также власти региона получат почти 1 млрд рублей инфраструктурных кредитов, которые пойдут на создание сети теплоснабжения в Черкесске, а также обновление коммуникаций в Усть-Джегуте.

Замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в республике на 12% выросло число введенных в строй жилых домов, также на 107% выросло количество завершенных проектов в сфере деловой недвижимости.